Команда сенаторов на микроавтобусе проводит поездку по регионам России

«Мобильные сенаторы» посетили Калужскую, Брянскую и Орловскую области

Tекст: Валерия Городецкая

К проекту присоединились члены комитета Совфеда по социальной политике и сенаторы от регионов, по которым проходит маршрут. В ходе визитов в регионы парламентарии обсуждают с губернаторами и местными жителями вопросы оказания медицинской помощи, содействия в трудоустройстве, наставничества для детей-сирот, доступности спортивных объектов. Особое внимание уделено поддержке участников СВО и членов их семей.

«Мы не проводим многочасовых совещаний, а общаемся с людьми на местах. Встречи с медиками, спортсменами, руководителями соцобъектов, участниками СВО и членами их семей – получаем информацию из первых уст. В каждой территории знакомимся с лучшими социальными практиками и, конечно, делимся успешным опытом с другими регионами. Готовимся к встречам и решаем все вопросы в дороге». – пишет в своем телеграм-канале член комитета Совфеда по социальной политике Андрей Чернышев.

Сенаторы посетили уже три из четырех запланированных регионов. В первый день они приехали в Калужскую область, где ознакомились с работой медицинских учреждений региона, детским центром отдыха и спортивной инфраструктурой.

Участники проекта посетили Калужскую областную клиническую больницу, Центральную межрайонную больницу №3 в Козельске, осмотрели Дворец спорта «Центральный» в Калуге и ознакомились с работой Центра отдыха и оздоровления детей «Сокол».

На второй день парламентарии прибыли в Брянскую область, где пообщались с ветеранами СВО и их семьями в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества», осмотрели Дворец единоборств им. Артема Осипенко и новый хирургический корпус Брянской областной детской больницы, а в завершение поездки по региону возложили цветы к Мемориальному комплексу «Партизанская Поляна».

Третьей сенаторы посетили Орловскую область. В столице региона парламентарии дали старт проекту «Профилактический щит». Сенаторы посетили Парк Победы, осмотрели спортивные объекты Должанского района и строящийся швейный цех. Побывали в Кривцово-Плотской Никольской школе. Пообщались с жителями по вопросу комплексного развития села в Парке Победы.

Следующая на маршруте – Тульская область. Зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко поделилась в своем Telegram-канале деталями проекта. «Командой сенаторов едем, так как на местности разделяемся и каждый исследует в регионе свой блок вопросов: здрав, спорт, инфраструктура, фонды «Защитники Отечества» и т.д. Вечером устраиваем мозговой штурм и прописываем дорожную карту по каждому объекту: кто подключается к решению вопроса, а кто перенимает опыт к себе в регион», – сообщила она.

Святенко напомнила, что в прошлом году команда проекта посетила Рязанскую, Пензенскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую и Липецкую области.

Как сообщил сенатор Андрей Чернышев, для поездок в рамках проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор» задействован отечественный микроавтобус «Соболь NN». «Плавность хода, уверенная динамика, комфорт и надежность – достойная машина», – отметил он.