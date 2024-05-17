Калининградскому правительству представили врио губернатора Беспрозванных

Tекст: Дарья Григоренко

Трансляция мероприятия велась в соцсетях и на сайте правительства Калининградской области. Гуцан, комментируя предстоящие перед новым руководством региона задачи, отметил, что нужно обеспечить развитие экономики, социальной сферы, передает РИА «Новости».

Он пожелал Беспрозванных успешной работы на новом посту, а также оправдать доверие главы государства и надежды всех жителей Калининградской области на дальнейшее развитие региона, продолжение той работы, которая была начата и проводилась Антоном Алихановым.

Министр промышленности и торговли Алиханов отметил, что сегодня регион находится в сложных условиях, поэтому необходимо общей единой командой показывать высокие результаты. Он выразил уверенность, что командная работа будет продолжаться и дальше.

Беспрозванных поблагодарил Алиханова за работу, которую он в качестве губернатора региона провел, и пообещал приложить все максимальные усилия и весь свой опыт, чтобы Калининградская область стала одним из самых лучших регионов в России.

В среду президент России Владимир Путин назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Ушедший с поста главы региона Антон Алиханов стал министром промышленности и торговли РФ.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова главой Минпромторга.