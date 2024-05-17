Путин объяснил реформы образования запросами работодателей

Tекст: Алексей Дегтярев

«Речь идет не о какой-то глобальной реформе, а речь идет о том, чтобы выставить некоторые приоритеты по отдельным направлениям деятельности в науке и образовании, и специалисты пришли к выводам о том, что нам в некоторых направлениях нужно вернуться к той системе подготовки специалистов, которая у нас была еще в Советском Союзе», – цитирует Путина ТАСС.

Он отметил, что при этом делается поправка на «требования сегодняшнего дня».

Совершенствования вводятся в «в контакте с работодателями», поскольку необходимо готовить специалистов по востребованным специальностям и с учетом того, что работодатель хотел бы видеть в своих компаниях и на своих предприятиях.

Вместе с тем сама реформа проводится плавно и мягко, естественным путем, отметил президент.

«Ничего не потребуется от вас с точки зрения необходимости переучиваться, опускаться на какой-то более низкий уровень для того, чтобы подтвердить уровень своего образования, скажем, по бакалавриату», – сказал он студентам.

В системе не должно быть никаких сбоев и дополнительных проблем, ответил глава государства на обеспокоенность одного из студентов, не получится ли так, что после возвращения в Россию после учебы нужно будет поступать на «нижестоящие ступени образования».

Такой момент уже продуман властями, подчеркнул Путин.