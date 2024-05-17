Путин передал икону храму в китайском Харбине

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Первый день визита Путина в КНР завершился неформальной встречей с Си Цзиньпином
Встреча началась с прогулки по парку и чаепития, а продолжилась неформальным обедом, к которому присоединились еще по четыре человека с каждой стороны, передает ТАСС.
От России на обеде присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Андрей Белоусов, а также секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.
Неформальная встреча продлилась более четырех часов. Всего в разных форматах в течение дня Путин и Си Цзиньпин провели вместе более 12 часов.
Ранее Ушаков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина.
Российский лидер ознакомится с экспозицией выставки, после чего посетит храм Покрова Пресвятой Богородицы и возложит венок к памятнику советским воинам, павшим при освобождении Китая, передает ТАСС.
Кроме того, у Путина запланирован визит в Харбинский политехнический университет. Там он пообщается со студентами и преподавателями. Затем глава российского государства подведет итоги госвизита, отвечая на вопросы журналистов «кремлевского пула».
Ранее Путин заявил, что Россия и Китай будут действовать совместно для успешного развития, вместе двум странам под силу любые препятствия.
Кремль: Путин и Си Цзиньпин на переговорах тет-а-тет подробно обсудили тему Украины
«Очень подробно, это было в формате тет-а-тет», – приводит его слова ТАСС.
По данным китайских СМИ, Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что РФ ценит позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине.
В преддверии концерта в честь 75-летия установления дипотношений России и Китая и старта перекрестных Годов культуры Путин описал фразой «русский с китайцем – братья навек» взаимоотношения двух стран, передает ТАСС.
Также российский лидер выразил уверенность в том, что страны продолжат укреплять гармоничное российско-китайское партнерство в братском духе.
Отмечается, что речь Путина была встречена аплодисментами.
Ранее Путин в ходе государственного визита в Китай возложил венок к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь.
Так, в центре композиции, которую разместили перед лидерами, был антуриум, который в Китае считается символом гостеприимства и изобилия.
Китайцы верят, что антуриумы создают доброжелательную, миролюбивую атмосферу, а также приносят достаток и обеспечивает прибыль, передает Ura.ru.
Примечательно, что во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном кабинет был украшен ядовитыми кротонами, которые, согласно фэн-шуй, защищают от проблем от людей с негативным настроем.
Путин в ходе визита в Пекин заявил, что Россия и Китай будут действовать совместно для успешного развития, вместе двум странам под силу любые препятствия.
Путин извинился в Китае перед переводчиком за длинную речь
Глава Российского государства на концерте, посвященном 75-летию дипотношений России и КНР, произнес несколько предложений без пауз, усложнив задачу переводчика, передает ТАСС.
Переводчик переводил речь с русского на китайский не синхронно, а последовательно.
«Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал (отдыха) переводчику», – сказал Путин.
Он добавил, что произнес длинную реплику, поскольку чувствует себя в Пекине «как дома».
«Поэтому решил, что здесь все по-русски понимают», – пояснил президент России.
Напомним, Путин в ходе государственного визита в Китай возложил венок к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь.
Эксперты назвали черты кадровой политики нового президентского срока Путина
Начало нового президентского срока Владимира Путина стало перезагрузкой всей системы власти, заявил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Новое правительство: кадровая политика президента в действии». По его мнению, все кадры, назначенные сейчас, являются «кадрами Путина». Этот процесс стоит оценивать как системную кадровую политику, не выискивая какие-либо связи с группами влияния.
«Президент оказался верен своей кадровой стратегии. Виден эволюционный путь развития – он переназначает кадры, понимая их высокий уровень профессионализма. При этом процесс рекрутинга носит институциональный характер. Так, «школа губернаторов» регулярно выпускает многих федеральных политиков», – уточняет он.
Еще одна важная черта кадровой системы – преемственность. Чеснаков отметил повышение пяти губернаторов до федерального уровня. «Эти люди прошли школу на региональном уровне, и сегодня они могут реализовывать себя на более высоких постах. То есть мы видим ориентацию на единую систему публичной власти, как это прописано в Конституции», – подчеркивает эксперт.
Важность «школы губернаторов» для рекрутинга управленцев отмечает и Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом. «Это большая система по отбору и обучению специалистов. Сегодня выпускники и слушатели ее предыдущих циклов насытились опытом в субъектах страны и возвращаются на федеральный уровень», – указывает он.
Эксперт напоминает, что перешедшие в правительство Михаил Дегтярев и Роман Старовойт были слушателями программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. В свою очередь новый глава Минпромторга Антон Алиханов был наставником конкурса «Лидеры России». Врио губернаторов, которых назначил президент, также являлись слушателями «школы губернаторов». Таким образом в стране формируется «единая, большая команда Путина».
При этом глава государства делает «кадровые закладочки» – «ставит людей «на вырост», пробует их там, где можно подстраховать. «Владимир Путин не делает резких шагов, дает человеку возможность проявить себя. Реализуется меритократический принцип – власть достается по способностям, профессиональным навыкам», – подчеркивает Алиев.
Ушедшие на федеральный уровень экс-руководители субъектов доказали на деле, что могут преодолевать сложнейшие вызовы в вверенных им регионах, отмечает руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. «Алиханов отлично справился с санкционным давлением в Калининграде как регионе-эксклаве. Тула, которую возглавлял Дюмин, тоже быстро перестроилась в санкционный период, там появились быстрые и понятные кейсы импортозамещения. Старовойт в Курской области проявил себя как управленец, успешно реагирующий на вызовы для приграничного региона. Дегтярев глубоко вовлечен в спортивную сферу, обладает управленческим опытом, так как руководил Хабаровским краем. Сергей Цивилев отлично управлял Кузбассом – центром энергетической системы страны», – перечислила она.
На освободившиеся места глав регионов приходят также подготовленные специалисты. Четыре из пяти новых врио либо являются выпускниками, либо сейчас учатся в той же «школе губернаторов». Все они имеют широкий управленческий опыт, отмечает заместитель гендиректора консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов.
«В целом кадровая политика – это не про обновление ради обновления, не про консерватизм ради консерватизма. Это про выполнение задач, эффективность и оптимальное использование ресурсов при выполнении этих задач. Позитивные результаты от работы правительства, администрации президента и вообще всей системы – налицо», – добавляет Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ.
По его оценке, отдельного внимания заслуживает фигура нового министра обороны Андрея Белоусова, который являлся «ключевым стратегом» правительства. По его словам, это человек, не чуждый сфере обороны, поскольку Белоусов курировал нацпроект по беспилотникам.
«Его перевод в военное ведомство – это работа над тем, чтобы цена победы не оказалась избыточной или заоблачной. Опыт, успех при реализации предыдущих проектов – все это есть у нового правительства, чтобы стать правительством победы», – замечает Кузнецов.
В основном лидеры обсуждали торгово-экономическую сферу, но затрагивались и внешнеполитические темы, сообщил Ушаков в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, коснулись ли Путин и Си Цзиньпин тем безопасности, он ответил: «Да, но именно коснулись, потому что эти вопросы все-таки на вечер у нас».
Ранее сообщалось, что Путин провел двухчасовые переговоры с Си Цзиньпином в ходе визита в Китай.
Политолог Кузнецов: Россия и Китай схожим образом видят политическое и экономическое будущее мира
«Китай стал первым государством, которое Владимир Путин посетил после инаугурации. На это имеется несколько причин. Во-первых, таким образом подчеркивается символизм нашего диалога с Пекином. Год назад Си Цзиньпин также прибыл в Россию после переизбрания», – считает Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
«Во-вторых, к настоящему времени Поднебесная стала одним из важнейших партнеров России. Оба лидера демонстрируют, что сформированную дружбу необходимо укрепить так, чтобы диалог сохранил свою теплоту на многие поколения вперед. То есть мы формируем фундамент по-настоящему долгосрочного партнерства», – отмечает он.
«Сотрудничество положительно сказывается и на дальневосточных регионах нашей страны. Во многом эти территории имели тесные контакты с Китаем еще задолго до официальной декларации о повороте на Восток. Разумеется, именно эти земли в первую очередь получают выгоду от наращивания партнерства с Поднебесной», – считает собеседник.
По словам спикера, отношения России и Китая являются крайне многосторонними: успехи достигаются как в области экономики, так и в сфере политики. «Обе страны ориентируются на построение более справедливого миропорядка, рассматривают многополярность как важное условие развития мира», – уточняет эксперт.
«И в этом контексте стоит отметить: страны ведут осмысленный диалог, отвечающий интересам обеих сторон. Это, разумеется, тревожит США и ЕС. Американские и европейские СМИ в контексте состоявшихся переговоров уже пишут о том, что развитие партнерства Москвы и Пекина рискует обернуться крахом для западных претензий на сохранение мирового господства», – указал Кузнецов. Он полагает, что все попытки Запада внести раскол в отношения России и Китая обречены на провал.
Ранее в Пекине прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Лидеры обсудили перспективы развития двусторонних связей. Так, президент России отметил, что за прошедшие пять лет, несмотря на многочисленные трудности, товарооборот между Москвой и Пекином значительно вырос. Около 90% всех платежей проводятся в национальных валютах.
В свою очередь Си Цзиньпин заверил лидера РФ в намерении продолжать развивать диалог в правильном русле. По его словам, первый зарубежный визит с начала нового президентского срока Путина в КНР демонстрирует высокую степень внимания, которую российское руководство уделяет отношениям с Пекином. При этом китайский лидер напомнил, что в прошлом году после своего переизбрания на пост председателя Китая он также выбрал Россию в качестве первой иностранной державы для посещения.
По итогам переговоров в четверг стороны подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства. Документ состоит из более чем 30 страниц. Были заключены и другие важные договоры на уровне Минэкономразвития, Минвостокразвития, Минприроды, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ассоциации «Деловая Россия» и информационных агентств.
Владимир Путин положительно отозвался о прошедших переговорах. Он отметил, что подобный диалог имеет большое значение в рамках укрепления российско-китайского партнерства. Российский лидер также поблагодарил председателя КНР за теплый прием. По его мнению, организаторам встречи удалось создать дружескую, но в то же время и прагматичную атмосферу.
Кроме того, глава государства сообщил, что обе страны выступают за оздоровление глобального экономического управления, а также за реформирование и деполитизацию многосторонних институтов. Москва и Пекин совместно считают недопустимыми вмешательства в суверенные дела государств путем применения институтов многосторонней или национальной юстиции.
До этого лидеры провели переговоры в Пекине в узком и расширенном формате, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что Россия и Китай будут действовать совместно для успешного развития.
Он подчеркнул, что обеспечение продовольственной безопасности и качественного питания людей является общей задачей, к реализации которой стремятся Россия и Китай. Заявление прозвучало на церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, передает РИА «Новости».
Президент Владимир Путин, выступая на церемонии открытия, отметил, что Россия готова предоставлять экономические льготы и доступ к технологической базе инвесторам из КНР.
«Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производств на нашей территории. Мы готовы предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, нашим высококвалифицированным кадрам», – сказал Путин.
Напомним, второй день государственного визита президента Владимира Путина в КНР начался с возложения цветов к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая.
«Будем и дальше действовать в унисон ради успешного развития двух стран, процветания двух народов, для повышения авторитета и влияния России и Китая в мире», – приводит его слова ТАСС.
«У нашего сотрудничества безграничные возможности, – уверен Путин. – Нам под силу справиться с любыми препятствиями, решать самые амбициозные задачи».
«Неизменным оставалось всегда главное – традиции российско-китайской дружбы, которая выдержала испытания временем и продолжает укрепляться на благо народов двух наших стран», – добавил глава государства.
Российский лидер считает, что «можно по праву гордиться тем, что российско-китайские отношения сейчас достигли самого высокого за всю историю уровня и приобрели характер подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».
Президент полагает, что взаимодействие Москвы и Пекина «служит образцом сотрудничества между соседними странами, основанного на взаимном учете интересов, уважении и доверии друг к другу».
Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина «дорогим другом» и согласился с ним в том, что «75 лет дипломатических отношений – это важный для стран юбилей». Глава Российского государства напомнил, что «Советский Союз был первым государством, признавшим Китайскую Народную Республику».
«Наша страна также оказала масштабную помощь на начальном этапе становления нового китайского государства, содействовала укреплению его независимости и суверенитета. Мы рады, что китайский народ под руководством Коммунистической партии смог добиться столь впечатляющих успехов по развитию своей страны, наполнив свою древнюю цивилизацию мощной жизненной энергией», – констатировал Путин.
На его взгляд, «75 лет – небольшой срок по меркам многовековой истории России и Китая, но за этот период времени страны смогли добиться серьезных результатов, накопить бесценный опыт тесного, добрососедского взаимодействия, вобравшего в себя совместные успех и достижения».
Также Путин вспомнил слова «русский с китайцем – братья навек» из песни 1940-х годов для описания отношений Москвы и Пекина.
Встреча прошла в Большом западном зале Дома народных собраний после окончания российско-китайских переговоров и прошедшего в закрытом формате торжественного приема от имени председателя КНР, передает ТАСС.
По графику на переговоры с премьером Госсовета отводится 45 минут.
Ранее Путин назвал отношения Москвы и Пекина образцом выстраивания связей между государствами-соседями.
Глава государства отметил, что рад встретиться и обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в продолжение исключительно насыщенных и содержательных переговоров с председателем Си Цзиньпином, передает ТАСС.
Путин добавил, что в подписанном лидерами России и Китая программном совместном заявлении об углублении отношений «поставлены новые масштабные задачи и долгосрочные ориентиры развития всего комплекса российско-китайских связей».
Кроме того, президент России поблагодарил премьера Госсовета КНР Ли Цяна за приоритетное внимание, которое уделяют китайские коллеги укреплению взаимодействия в торгово-экономической сфере.
Он добавил, что «совместными усилиями удалось достичь впечатляющих результатов в практическом сотрудничестве».
Ранее Путин назвал отношения Москвы и Пекина образцом выстраивания связей между государствами-соседями.
Президент России провел отдельные переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, передает ТАСС.
«Ключевой профильной сферой взаимодействия является энергетика. Россия – надежный поставщик энергоносителей для растущей китайской экономики», – сказал Путин.
Президент добавил, что в 2023 году были достигнуты рекордные уровни поставок Китаю российских нефти и газа.
Также Путин заявил, что Россия и Китай расширяют кооперацию в промышленности, включая автомобили, увеличивают товарооборот в сельском хозяйстве. «Согласованы и реализуются планы в сфере высоких технологий и новаций, включая космос, атомную энергетику. Есть осязаемые результаты в области строительства транспортной инфраструктуры», – отметил Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия и Китай будут укреплять контакты по линии банков.