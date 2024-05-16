В России задумали наладить производство китайских автомобилей

Tекст: Ольга Иванова

Он отметил, что уже в июне состоится большая встреча с китайскими автопроизводителями, на которую зарегистрировались более 40 компаний. По словам Титова, сторонам нужно встретиться, чтобы понять наиболее эффективный путь входа на российский рынок, передает ТАСС.

Титов добавил, что сегодня можно говорить о «настоящем повороте на Восток».

Отметим, что в Пекине в Большом восточном зале Дома народных собраний начались переговоры лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина с участием делегаций.

С российской стороны в переговорах участвуют первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, глава МИД Сергей Лавров, замруководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, посол в КНР Игорь Моргулов, глава Минприроды Александр Козлов, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.

Также в переговорах участвуют председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, председатель российско-китайского Делового совета Геннадий Тимченко, бизнес-омбудсмен Борис Титов, гендиректор РЖД Олег Белозеров. В составе делегации России – президент и председатель правления «Сбера» Герман Греф, Олег Дерипаска, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, президент ВТБ Андрей Костин, председатели правления «Роснано» и «Новатэка» Сергей Куликов и Леонид Михельсон, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, председатель «Деловой России» Алексей Репик, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Путин в ходе визита в Пекин заявил, что Россия и Китай будут действовать совместно для успешного развития, вместе двум странам под силу любые препятствия.