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Глава охраны Ельцина рассказал об ошибке службы безопасности премьера Словакии
Глава охраны Ельцина Коржаков: Служба безопасности премьера Словакии Фицо упустила его выход к людям
Служба безопасности премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, упустила момент, когда он решил выйти на улицу к людям, считает экс-начальник охраны первого президента РФ Бориса Ельцина Александр Коржаков.
Как указал Коржаков, охранники Фицо должны были заранее подготовить территорию к выходу премьера. Даже если политик спонтанно решил пообщаться с людьми, они как минимум должны были первыми выбежать и окружить всех плотным кольцом, удостоверившись, что премьеру ничего не угрожает, подчеркнул он, передает РИА «Новости».
Экс-начальник охраны Ельцина отметил, что это провал службы безопасности. «Лучшая охрана – у глав России и США. Остальные со своими обязанностями справляются заметно хуже», – добавил он.
Начальник службы протокола президентов СССР и России Михаила Горбачева и Бориса Ельцина Владимир Шевченко также уточнил, что это прокол охраны. Он рассказал, что политики часто относятся к личной безопасности без должного внимания. «Бывает, что охранники ведут себя слишком нагло, распускают руки и так далее. Это подрывает авторитет политика. С другой стороны, можно недожать – и тогда есть риск, что произойдет вот такая трагедия, как с Фицо. Почувствовать грань очень сложно», – пояснил Шевченко.
Напомним, врачи прооперировали премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого в среду было совершено покушение, операция прошла успешно.
Ранее 71-летний писатель из города Левице (юг Словакии) Юрай Цинтула, совершивший покушение на Фицо, объяснил мотивы своего поступка.