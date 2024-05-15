Глава охраны Ельцина рассказал об ошибке службы безопасности премьера Словакии

Глава охраны Ельцина Коржаков: Служба безопасности премьера Словакии Фицо упустила его выход к людям

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Коржаков, охранники Фицо должны были заранее подготовить территорию к выходу премьера. Даже если политик спонтанно решил пообщаться с людьми, они как минимум должны были первыми выбежать и окружить всех плотным кольцом, удостоверившись, что премьеру ничего не угрожает, подчеркнул он, передает РИА «Новости».

Экс-начальник охраны Ельцина отметил, что это провал службы безопасности. «Лучшая охрана – у глав России и США. Остальные со своими обязанностями справляются заметно хуже», – добавил он.

Начальник службы протокола президентов СССР и России Михаила Горбачева и Бориса Ельцина Владимир Шевченко также уточнил, что это прокол охраны. Он рассказал, что политики часто относятся к личной безопасности без должного внимания. «Бывает, что охранники ведут себя слишком нагло, распускают руки и так далее. Это подрывает авторитет политика. С другой стороны, можно недожать – и тогда есть риск, что произойдет вот такая трагедия, как с Фицо. Почувствовать грань очень сложно», – пояснил Шевченко.

Напомним, врачи прооперировали премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого в среду было совершено покушение, операция прошла успешно.

Ранее 71-летний писатель из города Левице (юг Словакии) Юрай Цинтула, совершивший покушение на Фицо, объяснил мотивы своего поступка.