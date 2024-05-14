Всероссийский форум президентов школ открылся на выставке «Россия»

Цель мероприятия - создание пространства для обмена опытом в организации различных форм работы ученического самоуправления между руководителями советов обучающихся общеобразовательных организаций, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В онлайн-формате к церемонии открытия присоединился исполняющий обязанности министра просвещения Сергей Кравцов, а также директор ФГБУ «Росдетцентр» Александр Кудряшов и председатель общественной организации «Российский союз молодежи» Павел Красноруцкий.

Образовательные блоки форума включают лекции, мастер-классы, стратегические сессии для президентов школ и советников директоров по воспитанию, которые посвящены современным технологиям организации и развития ученического самоуправления. В рамках интенсивна ведущие эксперты расскажут ребятам об актуальных подходах к реализации своих инициатив в общеобразовательных организациях, познакомят с технологиями командной работы и передовыми методиками развития лидерских качеств, а Навигаторы детства помогут спроектировать воспитательный маршрут по эффективной деятельности детского самоуправления в школах. В работе тематических площадок примут участие 267 человек, из которых 178 – президенты школ, 89 советников директоров и 20 представителей детского оргкомитета.

Итогом работы форума станут разработанные предложения по совершенствованию работы ученического самоуправления в общеобразовательных организациях. Также ребята представят Сергею Кравцову итоги деловой игры «Россия будущего глазами лидеров советов обучающихся» – образ будущего России через 30 лет и дорожную карту по достижению целей.

Форум проходит на ВДНХ, а также на площадках Центрального офиса компании VK и школы «Летово» с 13 по 16 мая.