Объявлена программа IV фестиваля классической музыки «Кантата»

Фестиваль пройдет с 3 по 9 июня на разных площадках Калининграда и Калининградской области, все средства, собранные с показа культурных программ фестиваля, направят на восстановление и консервацию объектов архитектуры и памятников Калининградской области.

В 2024 году программа «Кантаты» посвящена празднованию 300-летия со дня рождения Иммануила Канта, а также 150-летия автора «Русской идеи» Николая Бердяева. Программу представляет художественный руководитель фестиваля Андрей Борисов – гендиректор Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Фестиваль откроется концертом вокальной музыки из избранных опер русских и немецких композиторов. Концерт состоится в арт-пространстве «Понарт» под управлением дирижера МАМТ Федора Безносикова.

Всего в рамках Фестиваля состоится семь музыкальных концертов и два гала-концерта 5 и 9 июня. 6 июня впервые в программе – балетный гала-концерт: одноактный балет Максима Севагина «В темных образах», номера из балетов мировых хореографов Юрия Посохова, Охада Нахарина, Дмитрия Брянцева и Ксении Тернавской и закрывающий концерт-энигма, в исполнении оркестра Мариинского театра, программа которого откроется лишь накануне выступления.

Прозвучат сочинения барочной эпохи Баха в исполнении барочного консорта Tempo Restauro под управлением дирижера Марии Максимчук. Концертное исполнение оперы Чайковского «Евгений Онегин» под управлением главного дирижера МАМТ, народного артиста России Феликса Коробова состоится 6 июня. В заглавной партии выступит солист МАМТ Дмитрий Зуев, в партии Татьяны – Наталья Петрожицкая, ведущая солистка МАМТ. Детская программа в исполнении Детско-юношеского оркестра Калининградской области под руководством дирижера и художественного руководителя оркестра Михаила Кирхгоффа, а также образовательная программа, направленная как на профессиональную аудиторию, так и на широкого слушателя.

В основной программе фестиваля запланирована презентация арт-объекта по итогам open-call с проектом «Таврида.АРТ» и Петербургской академией художеств имени Репина в Кирхе Нойхаузен (Гурьевск), с последующей музыкальной программой Мусоргского: вокальный цикл «Детская» и сюита «Картинки с выставки», посвящённая другу композитора, художнику и архитектору Виктору Гартману.