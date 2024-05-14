Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Адвокат Vacio не смог подтвердить отъезд рэпера из России
Защитник рэпера Николая Васильева (Vacio) Роман Попов не смог подтвердить, что его клиент покинул страну.
Попов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не знает об отъезде музыканта из России, его подзащитный не ставил его в известность об этом.
До этого источник издания «СтарХит» заявлял, что рэпер после получения повестки в военкомат покинул страну, улетев в Америку.
Напомним, Vacio стал известен широкой публике после того, как пришел на скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в одном носке.
В январе он уже посещал военкомат, где вручали повестку. Тогда его адвокат Попов называл «уткой» сообщения о том, что Васильев якобы прошел медкомиссию и признан годным для службы в армии.