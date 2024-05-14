Адвокат Vacio не смог подтвердить отъезд рэпера из России

Tекст: Алексей Дегтярев

Попов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не знает об отъезде музыканта из России, его подзащитный не ставил его в известность об этом.

До этого источник издания «СтарХит» заявлял, что рэпер после получения повестки в военкомат покинул страну, улетев в Америку.

Напомним, Vacio стал известен широкой публике после того, как пришел на скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в одном носке.

В январе он уже посещал военкомат, где вручали повестку. Тогда его адвокат Попов называл «уткой» сообщения о том, что Васильев якобы прошел медкомиссию и признан годным для службы в армии.