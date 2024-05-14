Экс-посол Украины призвал к выходу Киева из конвенции о запрете противопехотных мин

Экс-посол Украины в США Чалый призвал к выходу Киева из конвенции о запрете противопехотных мин

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, продвижение ВС России через границу в харьковском направлении ставит в другом ракурсе участие Украины в «Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении», передает ТАСС.

Чалый добавил, что Украина должна начать обсуждение как на СНБО с участием президента, так и со своими партнерами вопроса потенциального выхода из этой конвенции.

Аргументируя свою позицию, он отметил, что эту конвенцию не подписывали ни США, ни Россия, ни Китай. Экс-посол сослался на статью 20 конвенции, в которой говорится, что каждое государство-участник имеет право выйти из этой конвенции.

«И хотя такой выход вступает в силу «лишь после окончания этого вооруженного конфликта» – необходимо уже думать на перспективу», – заявил он.

Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения Марк Хизней в своем докладе заявил, что ВСУ не раз нарушали Оттавскую конвенцию о запрете использования противопехотных мин.