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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Доверие в обществе важнее газа и нефти

    Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Американская сказка заканчивается

    Капиталистическое ядро не умеет развивать периферию и не ставит перед собой таких задач; напротив, перед ядром стоит задача не допустить появления новых экономических центров силы. Именно поэтому Америка укрепляет только слабость, развивает только неразвитость, модернизирует только архаику.

    19 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев НАТО столкнулось с дефицитом фантазии

    В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.

    8 комментариев
    14 ноября 2023, 14:17

    В ООН выдвинули обвинение Украине в нарушении Оттавской конвенции

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ не раз нарушали Оттавскую конвенцию о запрете использования противопехотных мин, заявил член Института ООН по исследованию проблем разоружения Марк Хизней в своем докладе.

    По его словам, речь идет об использовании мин Киевом во время боев в Изюме в 2022 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследователя.

    Также он отметил наличие свидетельства применения противопехотных мин в Донбассе, в частности в Донецке.

    Киев в 2005 году ратифицировал Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.

    Ранее правозащитная организация Human Rights Watch нашла доказательства использования Украиной противопехотных мин «Лепесток» в ДНР.

    13 ноября 2023, 17:44
    СМИ: ВСУ боятся отступления до Львова

    Daily Beast: ВСУ боятся отступления до Львова после ослабления внимания Запада

    СМИ: ВСУ боятся отступления до Львова
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины боятся, что из-за обострения палестино-израильского конфликта внимание Запада к Украине ослабнет, а украинским солдатам придется отступить, возможно, до Львова, сообщает издание Daily Beast.

    В ВСУ боятся, что ослабление внимания со стороны США позволит российским войскам добиться серьезных успехов, что обернется масштабным отступлением, сообщает «Газета.RU» со ссылкой на издание.

    Боец с позывным Спенсер рассказал, что без поддержки Запада ВСУ будут вынуждены отступать, возможно, конфликт дойдет до Львова. По данным издания, также есть опасения, что ВСУ будут вынуждены нормировать использование боеприпасов и продовольствия.

    Ранее американские СМИ писали, что Запад больше не желает поставлять Киеву современные танки.


    Коментарии (57)
    13 ноября 2023, 19:20
    Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта

    В Запорожской области предложили «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта

    Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский конфликт должен быть завершен по «вьетнамскому» сценарию, который подразумевает под собой полное освобождение страны от интервенции западных стран, считает глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он подчеркнул, что необходима не заморозка конфликта по «корейскому» сценарию, а окончательное решение, передает РИА «Новости».

    Поэтому, считает Рогов, нужен «вьетнамский» сценарий, предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев.

    Вместе с тем депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ловушкой урегулирование ситуации на Украине по «корейскому» сценарию.

    В воскресенье бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис сообщил, что Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию».


    Коментарии (40)
    13 ноября 2023, 17:53
    США оценили общие потери ВСУ
    США оценили общие потери ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    По данным Вашингтона, ВСУ в ходе военного конфликта с Россией потеряли 190 тыс. убитыми и ранеными, сообщает издание The Economist со ссылкой на источники.

    Общее число потерь составляет 70 тыс. убитых и 120 тыс. раненых, передает «Известия».

    Поэтому рабочие места, которые ранее обычно занимали мужчины, сейчас все больше замещаются женщинами, пишет издание. По мнению авторов статьи, эта тенденция продолжится и после завершения российско-украинского конфликта. Больше рабочих мест для женщин появится в энергетическом, транспортном и оборонном секторах экономики Украины.

    Ранее в ряде городов Украины прошли митинги с требованием демобилизации.

    Коментарии (64)
    14 ноября 2023, 02:28
    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе

    МИД России указал на попытки США ультимативно навязать СБ ООН согласие на военную зачистку сектора Газа Израилем

    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе
    @ Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются ультимативно навязать СБ ООН согласие с израильской военной зачисткой сектора Газа, а также ударами по Ливану и Сирии, заявил МИД России.

    МИД отметил «серию заявлений» руководства ООН, ее гуманитарного крыла и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в которых указывается на «недопустимость нынешней ситуации» в регионе, а также содержится призыв «прекратить беспрецедентное по масштабам и жестокости кровопролитие».

    Как подчеркивается на сайте МИДа, «все представители ООН в один голос» выступают за «немедленное гуманитарное прекращение огня». Однако СБ ООН не в состоянии «выполнить свой прямой мандат» как «главный орган по поддержанию международных мира и безопасности». МИД указал, что СБ ООН «остается парализованным в результате позиции одной страны – США».

    США отвергли два российских и бразильский проекты резолюций с требованием по гуманитарному перемирию и голосовали против принятой большинством стран ГА ООН резолюции. При этом Вашингтон хочет в ультимативной форме «навязать делегациям в СБ ООН» решение, которое даст Израилю разрешение на «военную зачистку сектора Газа, силовые рейды на ЗБРИ и произвольные атаки на Ливан и Сирию».

    Как отмечает МИД, для «отвода глаз» США говорят о согласии на «некие паузы, которые не обеспечены необходимыми механизмами введения и мониторинга», но «на этом гуманитарные жесты США заканчиваются».

    США используют заявления о «борьбе с терроризмом (как это было в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии) и праве на самооборону». Однако, подчеркнули в МИДе, «Израиль как оккупирующая держава таким правом в отношении оккупированной территории не обладает, зато несет всю полноту ответственности за соблюдение и выполнение своих обязательств по международному гуманитарному праву, включая Женевские конвенции».

    Напомним, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной обнажил двойные стандарты западных стран. Полянский отметил, что западные страны «не хотят обсуждать» сам конфликт и «не хотят осуждать Израиль». По его словам, американская сторона не желает слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, а хочет лишь осуждения ХАМАС.

    Коментарии (14)
    13 ноября 2023, 21:10
    СМИ рассказали о возможной отставке трех командующих ВСУ

    Глава Минобороны Украины запланировал уволить трех командующих ВСУ

    СМИ рассказали о возможной отставке трех командующих ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Министр обороны Украины Рустем Умеров планирует уволить трех командующих вооруженными силами Украины (ВСУ), в том числе командующего объединенными силами Сергея Наева, сообщили украинские СМИ.

    Как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в украинском военно-политическом руководстве, уволить предложили командующего медицинских сил ВСУ Татьяну Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского и командующего объединенных сил ВСУ Сергея Наева, передает РИА «Новости».

    По данным СМИ, на увольнении Остащенко настаивали медики и волонтеры, которые занимаются медицинским обеспечением украинских войск, а Наев, по данным источников, может проходить по делу «о ненадлежащей обороне Херсонщины», пишет RT. При этом издание отмечает, что вопрос отставок этих людей рассматривается уже несколько месяцев.

    В пятницу депутаты Верховной рады Украины из фракции «Европейская солидарность» предложили лишить министра обороны права назначать и увольнять командование ВСУ и передать полномочия главнокомандующему вооруженными силами.

    Ранее правительство Украины уволило заместителя министра обороны страны Анну Маляр, объяснившую коммуникационным сбоем ложь о взятии ВСУ Андреевки в ДНР.

    Коментарии (8)
    14 ноября 2023, 03:25
    Появились сообщения о возможном предъявлении обвинений Залужному на Украине

    Экс-депутат Рады Береза со ссылкой на источники в ГБР Украины сообщил о возможном предъявлении обвинений Залужному

    Появились сообщения о возможном предъявлении обвинений Залужному на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному могут предъявить обвинения на Украине, заявил экс-депутат Верховной рады Борислав Береза со ссылкой на источники в Государственном бюро расследований Украины.

    Береза со ссылкой на «злые языки из ГБР» заявил, что возможно «вручение подозрения» командующему объединенных сил ВСУ Сергею Наеву, а «за ним могут последовать Соколов и сам Залужный». Генерал-майор ВСУ Андрей Соколов командовал войсками, которые потеряли контроль над южными регионами, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, передает ТАСС.

    Военных могут обвинить в отступлении ВСУ из Херсонской области. По мнению Березы, такими обвинениями перед возможными выборами на Украине нынешняя украинская власть хочет снять с себя ответственность за провалы.

    Напомним, украинская служба Би-би-си со ссылкой на источники также сообщала, что Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за потери территорий на юге Украины.

    Украинские СМИ заявили, что министр обороны Украины Рустем Умеров планирует уволить Наева, а также командующего медицинских сил ВСУ Татьяну Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского.

    Коментарии (24)
    14 ноября 2023, 07:58
    Казаки потопили украинскую бронированную баржу

    Казаки бригады «Дон» потопили на Днепре украинскую бронированную баржу

    Tекст: Антон Антонов

    Казачья бригада «Дон» в районе поселка Покровского на Днепре потопила украинскую бронированную баржу, сообщил военнослужащий взвода БПЛА отряда «Хопер».

    По его словам, украинский буксир использовал баржу в качестве щита – ВСУ «то ли проверяли огневые позиции», то ли «просто провоцировали». Как сообщил военный, в результате «баржу потопили», передает РИА «Новости».

    Напомним, российские военные рассказали о сложном бое, в ходе которого удалось захватить в плен 11 военнослужащих морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра.

    Коментарии (6)
    14 ноября 2023, 01:22
    Главком ВСУ назвал «самые горячие» направления на фронте

    Главком ВСУ Залужный назвал «самыми горячими» Авдеевское, Купянское и Марьинское направления

    Главком ВСУ назвал «самые горячие» направления на фронте
    @ Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный председателю объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну.

    Залужный «подробно рассказал» Брауну «об обстановке на фронте». Он заявил, что на указанных направлениях «ситуация сложная, контролируемая». При этом, как заявил Залужный, украинские войска «продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях».

    Кроме того, стороны говорили о «планах на зимний период». Залужный и Браун рассмотрели вопросы подготовки военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений, «насущные потребности» ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПЛА», – приводит слова Залужного ТАСС.

    Напомним, Залужный в Economist заявил, что ВСУ не смогут добиться «красивого прорыва». Украинский президент Владимир Зеленский оспорил это мнение, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.


    Коментарии (5)
    14 ноября 2023, 04:28
    Украина отвергла идею Расмуссена о вступлении в НАТО без Крыма и Донбасса

    Глава офиса президента Украины Ермак отверг идею Расмуссена о вступлении в НАТО без воссоединившихся с Россией регионов

    Украина отвергла идею Расмуссена о вступлении в НАТО без Крыма и Донбасса
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, предложив Украине вступать в НАТО в тех границах, которые контролирует Киев, высказал личное мнение, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Ермак подчеркнул, что Расмуссен «не упомянул принципы» Киева, так как «знает о них». По словам Ермака, эти принципы «ясны и прочны» – «никакого компромисса по независимости, территориальной целостности, суверенитету», передает ТАСС.

    Глава офиса президента Украины заявил, что Расмуссен озвучил собственное «мнение, как сделать первые шаги», сравнив «ситуацию с Западной и Восточной Германией». «Сложно сказать, у нас своя уникальная ситуация», – заявил Ермак.

    Он поддержал мнение, что такая идея неосуществима. Кроме того, Ермак заявил, что у Украины «имеются хорошие результаты на основе сделанной в Вильнюсе декларации по соглашениям в области безопасности», к ним «присоединились более 40 стран», ведутся «консультации по соглашениям о гарантиях безопасности».

    Напомним, Расмуссен считает, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве. По мнению экс-генсека НАТО, исключение из состава Украины новых регионов России уменьшит угрозу прямого конфликта альянса с Москвой, в то же время Киев сможет нарастить военные силы.

    Коментарии (29)
    13 ноября 2023, 15:43
    На Украине 68-летний священник УПЦ получил повестку
    На Украине 68-летний священник УПЦ получил повестку
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ужгороде 68-летний священник Украинской православной церкви (УПЦ) Дмитрий Сидор заявил, что получил повестку.

    Священнослужитель сообщил, что уже находится под домашним арестом. По данным СМИ, в отношении Сидора возбуждено уголовное дело о разжигании межконфессиональной розни, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Сидор заявил, что обратился к адвокатам. По словам юристов, выдача повестки является провокацией, однако разобраться в ситуации адвокаты не смогли, поскольку в военкомат кроме призывника никого не пускают.

    Ранее в Ужгороде сотрудники военкомата силой забрали единственного водителя автобуса, который привез из Винницы в Ужгород детскую сборную на соревнования по тхэквондо.

    Коментарии (6)
    13 ноября 2023, 14:33
    На Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки отражено восемь атак ВСУ
    На Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки отражено восемь атак ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки при поддержке ударов авиации и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки штурмовых групп 30-й, 54-й и 57-й механизированных бригад противника около Загоруйковки и Тимковки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены четыре атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещен в России) и 15-го полка нацгвардии возле Червоной Дибровы и Кременной Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили до 150 военнослужащих.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили две атаки противника рядом с Белогоровкой ЛНР и Клещеевкой Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 28-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 241-й бригады теробороны у Курдюмовки, Раздоловки и Богдановки ДНР. Потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, две бронемашины, два пункта управления БПЛА.

    На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки «Восток» при поддержке авиации нанесено огневое поражение скоплениям военнослужащих 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ под Никольским и Новомихайловкой ДНР. Потери противника составили до 100 военнослужащих, три пикапа, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.

    На Запорожском направлении профессиональными действиями подразделений российской группировки, ударами авиации отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области.

    Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 117-й механизированной бригады ВСУ севернее Новопокровки Запорожской области. Потери противника на этом направлении составили до 40 военнослужащих.

    На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противник потерял порядка 60 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, две гаубицы «Мста-Б», перечислили в Минобороны.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражена живая сила и техника ВСУ в 118 районах.

    Средствами ПВО сбиты десять украинских беспилотников поблизости от Райгородка, Сергеевки ЛНР, Спорного, Марьинки ДНР, Нового Запорожской области, Новых Лагерей Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (14)
    14 ноября 2023, 08:46
    Система ПВО сбила четыре беспилотника над территорией России
    Система ПВО сбила четыре беспилотника над территорией России
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ночью 14 ноября российской ПВО была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на российской территории.

    Уничтожены четыре дрона ВСУ в Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областях.

    Ранее российские силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над селом Ближним в Белгородской области.

    Коментарии (0)
    13 ноября 2023, 15:50
    Париж переходит от бесплатных поставок оружия Киеву к продаже в кредит
    Париж переходит от бесплатных поставок оружия Киеву к продаже в кредит
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Франция начала переговоры с Украиной о продаже гаубиц Caesar, заявил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню.

    Ранее французская оборонная компания Nexter изготавливала по две гаубицы в месяц, но теперь увеличила темп и производит по 4–6 единиц оружия в месяц, передает РИА «Новости».

    Лекорню заявил, что Париж намерен «изменить парадигму помощи Украине с расчетом на то, что конфликт затянется». Ранее был создан фонд с бюджетом в 200 млн евро, чтобы дать Киеву возможность размещать заказы.

    На прошлой неделе в Париже заявили о готовности выделить еще 200 млн евро для фонда поддержки Украины. Французская сторона обеспечит выделение кредитов на эту сумму, чтобы ВСУ могли продолжить закупать французские вооружения.

    Ранее сообщалось о том, что Париж решил прекратить передачу оружия Киеву из своих арсеналов.

    Коментарии (6)
    13 ноября 2023, 22:21
    Украина призвала США поскорее договориться о гарантиях безопасности

    Глава офиса Зеленского Ермак заявил Блинкену о важности заключения соглашения Украины и США о гарантиях безопасности

    Tекст: Антон Антонов

    Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул важность скорейшего заключения двустороннего соглашения между Украиной и США о гарантиях безопасности.

    Ермак назвал встречу, которая состоялась в рамках его визита в США, «важной и продуктивной». Он «подробно проинформировал» главу Госдепа «о ситуации на фронте». Кроме того, Ермак заявил Блинкену, что для Киева очень важно получить средства ПВО, передает РИА «Новости».

    Как сообщил Ермак, обсуждались «усиление санкционного давления» на Россию, «выработка механизма содействия» передачи «замороженных российских активов на восстановление Украины». Также обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров назвал бесперспективными попытки киевского режима заручиться некими односторонними гарантиями безопасности от своих западных хозяев. По его словам, такой шаг стал бы частью попыток «оторвать Россию и Беларусь от тех договоренностей, которые Запад впоследствии хочет выстраивать на континенте».

    Коментарии (8)
    13 ноября 2023, 23:57
    Россия обвинила США в расхищении нефти и зерна в Сирии

    МИД России обвинил США и их союзников в расхищении нефти и зерна в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники продолжают заниматься расхищением нефти и зерна на северо-востоке и юге Сирии, заявил МИД России.

    Как указывается на сайте МИДа, «сирийцы до сих пор не получают от ООН необходимой помощи». Указывается, что боевики препятствуют доступу из Дамаска в некоторые регионы Сирии, также гуманитарному содействию мешает «хронический дефицит финансирования» – на фоне своих «громких заявлений» западные доноры «не выполняют свои обязательства».

    При этом США и ЕС «продолжают «душить» экономику» Сирии, сохраняя «незаконные односторонние санкции». Под запретом как товары «двойного назначения» оказались стройматериалы и генераторы, лекарства и медицинское оборудование, а также детские смеси и зубная паста. Кроме того, США и их союзники, незаконно оккупирующие сирийскую территорию, занимаются «расхищением и контрабандой нефти и зерна».

    МИД указал, что несколько лет назад ООН взялась за подготовку специального доклада о влиянии санкций на международную гуманитарную деятельность в Сирии, но доклад так и не опубликовали.

    Напомним, последнее время военные базы США в Сирии подвергаются регулярным атакам дронов и ракетным обстрелам.

    Коментарии (3)
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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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