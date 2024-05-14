Поезда задержаны на 2,5 часа после схода грузовых вагонов в Волгоградской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в пресс-службе, задержанные пассажирские поезда отправлены по маршрутам, самое длительное время задержки составляет 2,5 часа, передает ТАСС.

Там добавили, что к настоящему времени все сошедшие вагоны убраны с железнодорожных путей.

Ранее на станции Котлубань Волгоградской области загореласьф цистерна с дизельным топливом и вагон с пиломатериалами после схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда. Эксперты Приволжской железной дороги заявили, причиной инцидента стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».