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В Москве американца арестовали за оскорбление полицейских по-английски
В Москве за оскорбление полицейских на английском языке арестовали американца, подозреваемого в краже биткоинов
Гражданин США Анжело Джозеф Таларико Четвертый арестован на 10 суток за оскорбление полицейских. Такое решение принял Гагаринский суд Москвы.
Американец, проживающий в России по виду на жительство, был признан виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением представителю власти (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ), 29 апреля 2024 года, сообщает ТАСС.
Отмечается, что решение суда первой инстанции было обжаловано, однако Мосгорсуд оставил его без изменения.
По данным газеты «Коммерсант», инцидент произошел 27 апреля. В квартиру супруги Таларико Четвертого на Ленинском проспекте прибыли сотрудники правоохранительных органов из Мурманской области.
Полицейские планировали провести обыск в рамках уголовного дела о краже биткойнов.
Гражданин США, не владеющий русским языком, обругал их на английском. В результате американец был доставлен в отдел полиции по Обручевскому району ЮЗАО Москвы.