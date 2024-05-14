В Москве американца арестовали за оскорбление полицейских по-английски

В Москве за оскорбление полицейских на английском языке арестовали американца, подозреваемого в краже биткоинов

Tекст: Денис Тельманов

Американец, проживающий в России по виду на жительство, был признан виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением представителю власти (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ), 29 апреля 2024 года, сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение суда первой инстанции было обжаловано, однако Мосгорсуд оставил его без изменения.



По данным газеты «Коммерсант», инцидент произошел 27 апреля. В квартиру супруги Таларико Четвертого на Ленинском проспекте прибыли сотрудники правоохранительных органов из Мурманской области.

Полицейские планировали провести обыск в рамках уголовного дела о краже биткойнов.

Гражданин США, не владеющий русским языком, обругал их на английском. В результате американец был доставлен в отдел полиции по Обручевскому району ЮЗАО Москвы.