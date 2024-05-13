Экс-координатор штаба Навального попросила о помиловании

Tекст: Ольга Никитина

Обращение датировано 19 апреля 2024 года. Чанышева заявляет, что вышла из состава руководителей ФБК* (организация признана экстремистской и запрещена в России) и прекратила политическую деятельность, передает RT.

В своем ходатайстве экс-координатор уфимского штаба Навального* также указала, что выплатила 400 тыс. рублей штрафа. Кроме того, она указала, что имеет престарелых родителей с хроническими заболеваниями.

Чанышева находилась под стражей три года и шесть месяцев.

Напомним, 14 июня 2023 года Кировский районный суд Уфы приговорил Лилию Чанышеву к семи с половиной годам лишения свободы за участие в создании экстремистского сообщества. В апреле 2024 года определением Верховного суда Башкортостана срок лишения свободы был увеличен до девяти с половиной лет.