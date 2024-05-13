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Экс-координатор штаба Навального попросила о помиловании
Осужденная на девять с половиной лет лишения свободы Лилия Чанышева, бывшая координатор штаба Алексея Навального в Уфе, обратилась с ходатайством о помиловании на имя президента России Владимира Путина.
Обращение датировано 19 апреля 2024 года. Чанышева заявляет, что вышла из состава руководителей ФБК* (организация признана экстремистской и запрещена в России) и прекратила политическую деятельность, передает RT.
В своем ходатайстве экс-координатор уфимского штаба Навального* также указала, что выплатила 400 тыс. рублей штрафа. Кроме того, она указала, что имеет престарелых родителей с хроническими заболеваниями.
Чанышева находилась под стражей три года и шесть месяцев.
Напомним, 14 июня 2023 года Кировский районный суд Уфы приговорил Лилию Чанышеву к семи с половиной годам лишения свободы за участие в создании экстремистского сообщества. В апреле 2024 года определением Верховного суда Башкортостана срок лишения свободы был увеличен до девяти с половиной лет.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ