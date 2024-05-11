Эмир Кувейта распустил парламент и приостановил действие части конституции

Tекст: Александра Юдина

Как следует из зачитанного по центральному телевидению Кувейта указа, решение о роспуске парламента и приостановлении действия ряда статей конституции на срок не более четырех лет исходит из высших интересов государства, передает РИА «Новости».

Кроме того, эмир взял на себя ряд полномочий парламента, которые будут временно исполняться им и правительством.

Отмечается также, что кувейтский монарх заявил в своей речи, что «не позволит использовать демократию для разрушения страны», напомнив о депутатах, которые предприняли попытку вмешаться в полномочия эмира.

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что переформатирование сил происходит сейчас в мире, но не все могут с этим смириться и ищут виноватых.