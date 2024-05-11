Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.18 комментариев
Эмир Кувейта распустил парламент и приостановил действие части конституции
Эмир Кувейта Мишааль Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах накануне распустил избранный в начале апреля парламент и приостановил действие ряда статей конституции.
Как следует из зачитанного по центральному телевидению Кувейта указа, решение о роспуске парламента и приостановлении действия ряда статей конституции на срок не более четырех лет исходит из высших интересов государства, передает РИА «Новости».
Кроме того, эмир взял на себя ряд полномочий парламента, которые будут временно исполняться им и правительством.
Отмечается также, что кувейтский монарх заявил в своей речи, что «не позволит использовать демократию для разрушения страны», напомнив о депутатах, которые предприняли попытку вмешаться в полномочия эмира.
Ранее президент Владимир Путин отмечал, что переформатирование сил происходит сейчас в мире, но не все могут с этим смириться и ищут виноватых.