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Мишустин: Кабмин запустит девять проектов технологического суверенитета
Правительство запустит девять проектов для достижения Россией технологического суверенитета, заявил и. о. премьер-министра Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства.
Он рассказал, что эти проекты направлены «на производство конкретных линеек высокотехнологичных товаров на основе собственных разработок». Мишустин анонсировал, что реализация проектов даст возможность выйти на поставленную главой государства цель по снижению импорта до уровня не более чем 17% ВВП, передает ТАСС.
Он также рассказал, что реализация проектов технологического суверенитета позволит нарастить долю российских высокотехнологичных товаров в полтора раза за шесть лет. Поддержка коснется высокотехнологичных проектов в области «радиоэлектроники, станкостроения, медицинской техники и технологий, малотоннажной химии, беспилотных авиасистем, космоса, атома, новых энергетических технологий, а также продовольственной безопасности».
Одной из задач нового правительства станет создание полного цикла высокотехнологичных товаров, что позволит за шесть лет нарастить на 40% добавленную стоимость обрабатывающих отраслей.
Также новое правительство России будет обновлять научную инфраструктуру, а также поддержит развитие передовых технологий, например, искусственного интеллекта (ИИ), рассказал Мишустин.
Ранее Мишустин заявил, что в следующие шесть лет правительство России будет работать над повышением уровня жизни россиян, поддержкой семей с детьми, а также укреплением экономики.