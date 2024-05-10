Подавшего в отставку грузинского посла во Франции обвинили в «оскорблении страны»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Гоча Джавахишвили нанес оскорбление стране и ведомству, в котором прослужил много лет. Как посол в одной из ведущих стран Джавахишвили лучше всех должен был знать, какие усилия мы прилагаем для обеспечения необратимости европейского будущего Грузии и мы доведем до завершения дело европейской интеграции Грузии, став достойным и полноценным членом европейской семьи».

Накануне Джавахишвили решил оставить свой пост, так как «не видит возможности продолжать миссию» из-за критики Западом законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

Он отметил, что его поступок «не является политическим демаршем».

При этом Джавахишвили подчеркнул, что «не знает никого пророссийского в правительстве Грузии и среди дипломатов».

«Просто не вижу роли и ресурса у себя - идти в Европу и защищаться от Европы», – заявил дипломат.

В Тбилиси говорят, что Джавахишвили является сторонником президента Саломе Зурабишвили, которая находится в оппозиции к правительству «Грузинской мечты».