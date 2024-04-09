В Курганской области запретили продажу алкоголя из-за паводка

Tекст: Дарья Григоренко

Решение о временном ограничении продажи спиртного было принято комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Запрет распространяется на город Курган, а также Белозерский, Звериноголовский, Кетовский, Куртамышский, Притобольный и Целинный муниципальные округа, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол в районе Кургана за ночь увеличился на 9 см и к утру 9 апреля достиг 334 см над «нулем поста».

Накануне в Курганской области ввели режим ЧС из-за паводков.

В воскресенье глава МЧС РФ Александр Куренков предложил запретить продажу алкоголя в Оренбургской области из-за наводнения.