Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.6 комментариев
В Курганской области запретили продажу алкоголя из-за паводка
В Курганской области с 11 по 15 апреля ввели запрет на продажу алкогольной продукции в семи муниципальных округах, где существует риск подтопления, сообщила пресс-служба администрации Целинного муниципального округа.
Решение о временном ограничении продажи спиртного было принято комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Запрет распространяется на город Курган, а также Белозерский, Звериноголовский, Кетовский, Куртамышский, Притобольный и Целинный муниципальные округа, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол в районе Кургана за ночь увеличился на 9 см и к утру 9 апреля достиг 334 см над «нулем поста».
Накануне в Курганской области ввели режим ЧС из-за паводков.
В воскресенье глава МЧС РФ Александр Куренков предложил запретить продажу алкоголя в Оренбургской области из-за наводнения.