Уровень воды в реке Тобол у Кургана за шесть часов поднялся на 9 см и достиг 334 см над «нулем поста»

Tекст: Денис Тельманов

Отмечается, что в зоне возможного подтопления находятся более 19 тыс. человек в 62 населенных пунктах.

«При максимальных допустимых значениях будут подвержены подтоплению 62 населенных пункта, 4 311 домов и 5 011 приусадебных участков, 600 дачных участков, 19 003 человека, 3 749 детей», — говорится в сообщении администрации, которое приводит ТАСС.

В связи с паводковой ситуацией в Курганской области развернули 92 пункта временного размещения, в которых к концу дня 8 апреля находились 187 человек, в том числе 41 ребенок

Отмечается, что число прибывающих в ПВР жителей растет. Вместимость всех пунктов размещения составляет около 25,8 тыс. человек.



Эвакуированные из зоны подтопления обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости. В ПВР организовано дежурство медицинских работников, сотрудников органов правопорядка и психологов.

Власти региона приняли решение открыть дополнительные резервные пункты временного пребывания.

Ранее в Курганской области был объявлен режим ЧС из-за паводка. Губернатор Вадим Шумков сообщил о резком ухудшении прогноза по паводку в связи с увеличением сброса воды из водохранилищ в соседнем Казахстане.