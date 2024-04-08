В Курганской области объявили режим ЧС по паводкам

Губернатор Шумков заявил о режиме ЧС в Курганской области по паводкам

Tекст: Алексей Дегтярев

Прогноз по паводку стремительно ухудшается, воды прибывает гораздо больше. Уровень воды в Тоболе, согласно данным Росгидромета, прогнозируется на уровне в 11 метров и выше, сообщил Шумков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что жителям населенных пунктов по пойме реки Тобол необходимо эвакуироваться, не ждать прихода воды. Она может прийти неожиданно ночью.

Согласно прогнозу МЧС, в зоне риска остаются населенные пункты Прорывное, Озерное, Звериноголовское, Верхняя Алабуга, Бугровое, Редуть. Вода пойдет на Курган через Притобольный и Кетовский округа. В таких условиях будет подтоплена не только правая сторона Кургана, но и центр города.

Ранее режим ЧС объявили в Тюменской области.