МИД Венгрии назвал возможный отказ от газа экономическим самоубийством

Tекст: Ольга Иванова

Венгрия не собирается исключать голубое топливо из своего энергобаланса в течение многих лет. Сийярто подчеркнул, что страна не будет отказываться от газовых контрактов с надежными поставщиками, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Венгрия недавно начала закупку СПГ у Турции, намерена продлить контракт с Shell, покупает газ у Азербайджана и хочет заключить договор с Румынией.

Глава МИД Венгрии раскритиковал действия Еврокомиссии, которая не субсидирует развитие энергетической инфраструктуры на юго-востоке Европы.

Ранее Сийярто также озвучивал тезис об отсутствии необходимости Венгрии в транзите газа через Украину. При этом он указывал, что страна открыта для переговоров по увеличению каналов поставок газа.