Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.6 комментариев
МИД Венгрии назвал возможный отказ от газа экономическим самоубийством
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отказ от природного газа и СПГ стал бы для страны «экономическим самоубийством».
Венгрия не собирается исключать голубое топливо из своего энергобаланса в течение многих лет. Сийярто подчеркнул, что страна не будет отказываться от газовых контрактов с надежными поставщиками, передает РИА «Новости».
Он отметил, что Венгрия недавно начала закупку СПГ у Турции, намерена продлить контракт с Shell, покупает газ у Азербайджана и хочет заключить договор с Румынией.
Глава МИД Венгрии раскритиковал действия Еврокомиссии, которая не субсидирует развитие энергетической инфраструктуры на юго-востоке Европы.
Ранее Сийярто также озвучивал тезис об отсутствии необходимости Венгрии в транзите газа через Украину. При этом он указывал, что страна открыта для переговоров по увеличению каналов поставок газа.