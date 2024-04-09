Ирландию возглавил самый молодой премьер-министр в истории

Tекст: Ольга Никитина

Харрис оказался единственным политиком, который заявил о желании бороться за должность лидера «Фине гэл». Его кандидатуру на пост премьер-министра депутаты нижней палаты ирландского парламента одобрили во вторник, по возвращении с пасхальных каникул, передает ТАСС.

«Его карьера была короткой, но стремительной», – приводит The New York Times слова профессора политики Университетского колледжа Дублина Дэвида Фаррелла. Отмечается, что Харрис три года отучился в университете, а в 2008 году бросил учебу, поскольку, как он позднее рассказывал дублинскому журналу HotPress, увидел «возможность попытаться изменить ситуацию к лучшему».

Если Харрис не сможет возродить партию «Файн Гэл», то его пребывание на посту премьер-министра также может оказаться недолгим, пишет NYT, напоминая, что всеобщие выборы в Ирландии состоятся в конце марта 2025 года. В ходе голосования 2020 года ирландская левая националистическая партия «Шинн Фейн» победила на всенародном голосовании и на предстоящих в следующем году выборах она может получить достаточно мест для формирования правительства, предупреждает американское издание. Уточняется, что поддержка традиционных партий ослабла из-за роста стоимости жизни и острой нехватки жилья.

Предыдущее «возрастное» достижение на посту премьер-министра Ирландии принадлежало Лео Варадкару, который сумел занять эту должность в 38 лет. Он же был предшественником Харриса. О своей отставке он объявил неожиданно 20 марта, не приведя четких обоснований своему решению уйти.

Харрис, продолжает NYT, станет премьер-министром скорее из-за особенностей коалиционного соглашения, чем из-за какой-либо поддержки со стороны общественности страны.

Сторонники говорят, что мистер Харрис, которого многие считают энергичным и преданным своему делу политиком, готов возглавить правительство в трудный момент.

Харрис родился в семье таксиста и ассистента преподавателя для детей с особыми образовательными потребностями. Вырос в графстве Уиклоу и в подростковом возрасте основал благотворительную организацию по распространению информации об аутизме, приводит выдержки из его биографии NYT. Выступая в 2002 году перед ирландской телекомпанией Rain, когда ему было 15 лет, он сказал, что его младший брат, страдающий аутизмом, побудил его к этой работе.

Он изучал журналистику и французский язык, а в 22 года стал членом окружного совета, в 24 года избрался в ирландский парламент. Позже он был назначен министром здравоохранения, занимая высокий пост в кабинете министров Энды Кенни, тогдашнего премьер-министра.

Еще до избрания на пост председателя правительства Харриса уже прозвали «премьер-министром TikTok» из-за его восторженных публикаций в социальном видеоприложении. Его аккаунт набрал почти 2 млн лайков с момента запуска в 2021 году. В роликах, которые он публикует в своем аккаунте, есть неформальность, которая, по мнению аналитиков, может найти отклик у избирателей, пишет NYT.

«Он отличный коммуникатор, очень красноречив, быстро соображает», – отметила доцент кафедры политологии Дублинского городского университета Эоин О'Мэлли.

Миллениал Харрис уже давно использует свою молодость как нечто особенное и привлекательное. В 2018 году, когда он был министром здравоохранения, в Ирландии был проведен референдум по отмене Восьмой поправки к Конституции, которая фактически запрещала аборты. Этим Харрис заслужил похвалу многих молодых людей.

Харриса называют человеком прагматичным, отмечая при этом, что «все еще очень трудно точно понять, что он собой представляет или кто он такой».

В контексте России Харрис ранее называл «пропагандистским инструментом» стоп-лист из ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии, который в 2022 году был составлен российским министерством иностранных дел. Российская сторона список не распространяла, однако позднее он появился в ирландской печати: фамилии Харриса в нем не было. Кроме того, премьер высказывался против звучавших от ряда политических деятелей предложений выслать посла России в Ирландии Юрия Филатова. По словам Харриса, некоторые каналы связи между странами нужно держать открытыми.