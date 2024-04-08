Губернатор назвал возможную причину усиления паводка в Курганской области

Шумков: Казахстан увеличил сброс воды из водохранилищ в 45 раз, что увеличило поток воды в Курганскую область

Tекст: Вера Басилая

Шумков отметил, что объем сброса воды в реку Тобол был увеличен в 45 раз, с 70 до 3300 кубометров в секунду, по реке Уй, которая идет через Троицкое водохранилище, сброс воды увеличился до 1100 кубометров в секунду. По словам Шумкова, при таком «колоссальном» сбросе воды она дойдет до Курганской области за несколько дней, передает ТАСС.

Ранее Шумков сообщал, что в Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, уровень воды в Тоболе, согласно данным Росгидромета, прогнозируется на уровне в 11 метров и выше.

Между тем в Тюменской области также эвакуируют жителей из-за угрозы затопления.