Рассуждения о расколе со стороны людей, покинувших страну, – это еще и форма психотерапии. В их оптике Россия должна была разлететься на мелкие осколки. Они бежали в том числе для того, чтобы разлет им не повредил. Но этот, казалось бы, запрограммированный сценарий все никак не реализуется.0 комментариев
Губернатор назвал возможную причину усиления паводка в Курганской области
Шумков: Казахстан увеличил сброс воды из водохранилищ в 45 раз, что увеличило поток воды в Курганскую область
Один из регионов Казахстана резко увеличил сброс воды из водохранилищ, что увеличило поток воды в Курганскую область, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в эфире телеканала «Россия-24».
Шумков отметил, что объем сброса воды в реку Тобол был увеличен в 45 раз, с 70 до 3300 кубометров в секунду, по реке Уй, которая идет через Троицкое водохранилище, сброс воды увеличился до 1100 кубометров в секунду. По словам Шумкова, при таком «колоссальном» сбросе воды она дойдет до Курганской области за несколько дней, передает ТАСС.
Ранее Шумков сообщал, что в Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, уровень воды в Тоболе, согласно данным Росгидромета, прогнозируется на уровне в 11 метров и выше.
Между тем в Тюменской области также эвакуируют жителей из-за угрозы затопления.