Акции против закона о прозрачности иностранного финансирования начались в Тбилиси

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Этот закон – русский, а мы хотим в Евросоюз!», – скандируют они, держа в руках плакаты соответствующего содержания.

Примечательно, что многие банеры выполнены в цветах украинского флага.

Участники акции говорят, что протест расширится и охватит всю страну, как это уже было в прошлом году.

Ранее в понедельник премер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «большой важности» инициированного в парламенте правящей «Грузинской мечтой» законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который вызвал резкую критику местных НПО и западных представителей.

«Нет альтернативы прозрачности в демократическом обществе. Этим законопроектом предусматривается лишь ежегодное декларирование финансов со стороны НПО и СМИ, чей доход более чем на 20% зависит от зарубежных источников», – сказал председатель кабмина на заседании правительства в понедельник.

Оппоненты называют инициирование законопроекта, аналог которого в прошлом году вызвал резкие протесты в стране, отступлением от западных ценностей, а сам законопроект – «русским».