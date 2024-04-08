Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.4 комментария
Акции против закона о прозрачности иностранного финансирования начались в Тбилиси
Несколько десятков гражданских активистов и студентов вышли на митинг к парламенту Грузии в знак протеста против планов принять закон «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Этот закон – русский, а мы хотим в Евросоюз!», – скандируют они, держа в руках плакаты соответствующего содержания.
Примечательно, что многие банеры выполнены в цветах украинского флага.
Участники акции говорят, что протест расширится и охватит всю страну, как это уже было в прошлом году.
Ранее в понедельник премер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «большой важности» инициированного в парламенте правящей «Грузинской мечтой» законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который вызвал резкую критику местных НПО и западных представителей.
«Нет альтернативы прозрачности в демократическом обществе. Этим законопроектом предусматривается лишь ежегодное декларирование финансов со стороны НПО и СМИ, чей доход более чем на 20% зависит от зарубежных источников», – сказал председатель кабмина на заседании правительства в понедельник.
Оппоненты называют инициирование законопроекта, аналог которого в прошлом году вызвал резкие протесты в стране, отступлением от западных ценностей, а сам законопроект – «русским».