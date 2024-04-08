Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.0 комментариев
Грузия решила выявить недобросовестных получателей западного финансирования
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «большой важности» инициированного в парламенте правящей «Грузинской мечтой» законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который вызвал резкую критику местных НПО и западных представителей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Нет альтернативы прозрачности в демократическом обществе. Этим законопроектом предусматривается лишь ежегодное декларирование финансов со стороны НПО и СМИ, чей доход более чем на 20 процентов зависит от зарубежных источников», – сказал председатель кабмина на заседании правительства в понедельник.
Он сообщил, что, по результатам запроса о доходах семи крупных НПО выяснилось, что они скрыли за последние 12 лет, когда к власти пришла «Грузинская мечта», от 82 до 90% финансирования.
«Это ложь, что правительству и без нового закона известны источники финансирования и на что тратятся средства», – сказал Ираклий Кобахидзе.
По этом данным семь НПО за этот период получили 85 млн лари (31 млн долларов), сказал он.
Премьер-министр заявил, что именно прозрачность является показателем европейских устремлений Грузии.
Закон не коснется физических лиц.
Оппоненты называют инициирование законопроекта, аналог которого в прошлом году вызвал резкие протесты в стране, отступлением от западных ценностей, а сам законопроект – «русским».