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МВД России попросило водителей прислать записи нападения на полицейских
МВД России попросило водителей предоставить записи видеорегистраровов смертельного нападения на полицейских
Официальный представитель МВД России Ирина Волк попросила водителей, которые находились в момент нападения на полицейских в городском округе Чернологовка, прислать записи видеорегистраторов.
«С целью содействия оперативно-разыскным мероприятиям по задержанию подозреваемого в убийстве полицейского сотрудники МУ МВД России «Щелковское» просят водителей автомобилей, оборудованных видеорегистраторами, которые 7 апреля в период времени с 14:39 мск до 15:30 мск находились на участке дороги от города Черноголовка до деревни Ботово и в обратном направлении, предоставить свои видеозаписи», – приводит ТАСС слова Волк.
Она попросила водителей, у которых есть видеозаписи нападения, звонить в дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» по номеру 8-496-566-97-03 или в службу 112.
Ранее сообщалось, что напавший на полицейских в Ногинском районе Московской области был замечен на пути в Петербург.
Напавший движется по трассе М11 со скоростью 150–200 километров в час. Утверждается, что преступник передвигается на черном мотоцикле без номеров.
На поиски преступника поднят практически весь личный состав подмосковного МВД.