Захарова заявила о провале попыток НАТО нарушить цифровой суверенитет России

Tекст: Ольга Иванова

Она отметила, что в НАТО созданы целые структуры, которые поддерживают «демократию и свободу», но на самом деле занимаются нападением и разрушением демократических основ журналистики и блогосферы, передает РИА «Новости».

По словам Захаровой, западные страны пытаются сохранить господство в цифровой среде, но эта политика обречена на провал.

Ранее Захарова заявляла, что НАТО использует Украину в качестве инструмента в антироссийских действиях.