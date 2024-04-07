В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.4 комментария
Захарова заявила о провале попыток НАТО нарушить цифровой суверенитет России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях первой национальной премии «Феникс» заявила, что попытки НАТО сохранить господство в киберпространстве, в том числе нарушая цифровой суверенитет России, зашли в тупик.
Она отметила, что в НАТО созданы целые структуры, которые поддерживают «демократию и свободу», но на самом деле занимаются нападением и разрушением демократических основ журналистики и блогосферы, передает РИА «Новости».
По словам Захаровой, западные страны пытаются сохранить господство в цифровой среде, но эта политика обречена на провал.
Ранее Захарова заявляла, что НАТО использует Украину в качестве инструмента в антироссийских действиях.