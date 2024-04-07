В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

Вован и Лекус пообещали угрожающее карьере Баха продолжение пранка

Пранкер Вован пообещал «смешной конец» пранка с главой МОК Бахом

Tекст: Вера Басилая

Вован и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, что их деятельность похожа на журналистскую работу, потому что они реагируют на громкие новости. По словам пранкеров, разговор с Бахом был из-за Олимпиады и травли с 2016 года российских спортсменов. Вован пообещал опубликовать продолжение беседы с главой МОК, которое будет с очень «смешным концом», передает ТАСС.

Лексус отметил, что у него есть список, кому звонить, в блокноте точно записаны 20 имен для будущих пранков.

Кроме того, Вован также рассказал, что готовится к публикации несколько пранков с релокантами, где «тоже много интересных высказываний».

Ранее был опубликован разговор Вована и Лексуса с главой МОК, который заявил, что участников Игр дружбы могут не допустить до ОИ.