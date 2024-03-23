  • Новость часаТеатры, музеи и вузы отменили мероприятия из-за теракта в «Крокус Сити Холле»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Террористы атаковали «Крокус Сити Холл»: Главное
    СК: Число погибших в «Крокусе» превысило 60 человек и может увеличиться
    Захарова поблагодарила генсека ООН за корректировку позиции по теракту в «Крокусе»
    Вучич напомнил предупреждение США о терактах в Москве в марте
    Члены СБ ООН осудили «гнусный теракт в «Крокус Сити Холле»
    Путин пожелал пострадавшим в «Крокусе» выздоровления
    Очевидцы рассказали, как спасались из «Крокуса» после атаки террористов
    Захарова поблагодарила генсека ООН за скорректированную позицию по теракту в «Крокусе»
    Светлаков рассказал об атаке на «Крокус Сити Холл»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему СВО де-факто стала войной

    Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на компромиссы и запустил процесс тотального противостояния.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Бомбежками Югославии Запад изменил Россию

    Агрессия против Югославии 25 лет назад стала завершением «конца истории» и одним из факторов, определивших дальнейшее развитие российской внешней политики. В марте 1999 года началась следующая холодная война в том смысле, как ее определил создавший термин писатель Джордж Оруэлл.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем лукавство «олимпийского перемирия»

    Было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.

    8 комментариев
    23 марта 2024, 07:33 • Новости дня

    За ночь перехвачены и уничтожены 12 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами

    За ночь перехвачены и уничтожены 12 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской и Саратовской областями, сообщили в Минобороны.

    Дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотников: пять над Брянской, пять над Белгородской, один над Воронежской и один над Саратовской, говорится в сообщении на официальном Telegram-канале российского военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что над Брянской областью уничтожены два беспилотника самолетного типа над территориями Выгоничского и Почепского районов. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.




    21 марта 2024, 17:10 • Новости дня
    В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000
    В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000
    @ Соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В феврале 2024 года на предприятии ОПК в Нижегородской области началось массовое производство авиабомб ФАБ-3000 массой три тонны, об этом доложили министру обороны Сергею Шойгу в ходе его визита на завод, сообщило Минобороны.

    Многократно выросло производство авиабомб ФАБ-500, в два раза выросло производство ФАБ-1500, а в феврале организовано массовое производство ФАБ-3000, доложили главе министерства, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Расширена номенклатура артиллерийских боеприпасов. С 2023 года объем производства современных артиллерийских и авиационных средств поражения вырос пятикратно.

    На самом предприятии работа ведется круглосуточно, установлен трехсменный график. С 2022 года количество персонала выросло более чем на 1,1 тыс. человек.

    Шойгу также проверил производство артиллерийских боеприпасов на предприятии ОПК, где выпускают и ремонтируют артиллерийский комплекс «Гиацинт». На этом заводе начато строительство нового цеха сборки боеприпасов.

    После проверки министр провел рабочее совещание с руководством ведомства и гендиректорами предприятий. Он отметил, что объем производства комплектующих к артиллерийским боеприпасам вырос почти в 22 раза. При этом 75% комплектующих восстанавливается, что позволяет поддерживать высокий уровень поставки снарядов в зону СВО.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что ВС России взяли Авдеевку в том числе благодаря бомбам ФАБ-500 и ФАБ-1500.

    Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что сбить ФАБ-500 практически невозможно.

    Коментарии (154)
    20 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием

    Советник Шойгу: США и НАТО создают ментальный театр военных действий

    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием
    @ Robert Michael/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Советник министра обороны России Андрей Ильницкий в своей статье для журнала «Арсенал Отечества» заявил, что США и НАТО начали формировать «ментальный театр военных действий» с принципиально новыми видами оружия.

    По словам Ильницкого, содержание и характер военных действий претерпевают радикальные изменения. Захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией, передает РИА «Новости» его заявление.

    «Военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», – подчеркнул Ильницкий.

    Он также сообщил, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в ведущих научных и военных центрах США и НАТО, таких как Гарвардский и Принстонский университеты, Центре инноваций НАТО, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США и других.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить на части.

    Коментарии (11)
    20 марта 2024, 08:49 • Новости дня
    Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
    Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
    @ Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Разведчики группировки «Центр» с позывными «Изай» и «Леший» сообщили, что в условиях боя добрались до подбитого в селе Бердычи танка Abrams и сняли видео изнутри.

    Задача бойцов заключалась в осмотре танка и сборе информации для командования.

    По словам Лешего, подойти к танку было непросто из-за близости позиций ВСУ, беспилотников-камикадзе и артиллерийского обстрела, передает РИА «Новости».

    Изай рассказал, что группа спецназа прикрывала их с Лешим подход к Abrams. Он залез внутрь танка и достал необходимые образцы, а Леший контролировал воздушную обстановку.

    Военный отметил, что выдвинуться решили посреди дня, поступили «дерзко и нагло», поскольку расстояние около 50 метров до танка было открытым полем. «Пришлось бежать что есть силы, чтобы не попасть под открытый огонь пулеметчика», – рассказал Изай.

    Напомним, 26 февраля в районе Авдеевки российские военные уничтожили первый американский танк Abrams, переданный ВСУ. Новую видеозапись уничтожения танка с помощью БПЛА опубликовали в Telegram. На кадрах видно, как дрон попадает в корму башни.

    Коментарии (5)
    21 марта 2024, 09:38 • Новости дня
    Британия испытала меняющее «боевое пространство» оружие
    Британия испытала меняющее «боевое пространство» оружие
    @ British Defence Ministry/ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия испытала лазерную систему Dragonfire, которая, по словам военных, «коренным образом изменит боевое пространство», сообщили СМИ.

    Долгое время лазерные установки оставались экспериментальными, но развитие гражданских технологий, особенно оптоволоконной связи, сделало их производство более доступным, передает РИА «Новости».

    В США лазеры уже устанавливают на бронетранспортеры Striker и эсминцы, а в Великобритании планируют использовать их для защиты от дронов и минометных снарядов.

    Главное преимущество лазерного оружия – его дешевизна. Один выстрел из Dragonfire стоит менее 10 фунтов стерлингов, что делает его гораздо более экономичным, чем традиционные системы ПВО.

    Украина уже выразила готовность испытать Dragonfire в реальных боевых условиях, но у Лондона пока нет таких планов.

    Другие страны, такие как Израиль, также ведут разработки лазерного оружия.

    Ранее издание Newsweek сообщило, что британское лазерное оружие дальнего действия Dragonfire находится в стадии исследования и разработок, власти не планируют размещать его на Украине.

    Напомним, в январе в Британии сообщили об успешном испытании лазерного оружия.

    Коментарии (43)
    21 марта 2024, 14:34 • Новости дня
    Эксперт назвал слабые места британского лазерного комплекса Dragonfire

    Военный эксперт Климов: Использование лазерных систем приведет к переосмыслению роли дронов в боевых действиях

    Эксперт назвал слабые места британского лазерного комплекса Dragonfire
    @ Dstl/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Потенциально лазерные системы способны сделать уничтожение дронов и ракет более быстрым и дешевым процессом. Однако данные установки требуют колоссальных энергетических затрат. Стоимость их содержания в настоящий момент превышает возможную пользу на поле боя, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее в Британии провели испытания лазерного комплекса Dragonfire.

    «Dragonfire представляет собой лазерную систему, призванную дополнить, а в перспективе и заменить имеющиеся у НАТО комплексы ПВО. Разговоры о революционности данной разработки не лишены смысла. Однако, на мой взгляд, речь в большей степени идет не о конкретной британской модели, но о новом типе вооружений в целом», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Лазерные системы – крайне перспективные орудия, над созданием которых трудятся все великие державы. Эти установки способны существенно изменить практику противодействия БПЛА и ракетам противника. Они эффективно поражают оптико-волоконные компоненты атакующей техники, выжигая их быстрым и точным зарядом», – отмечает собеседник.

    «В лазерных системах предусмотрен особый тип наведения – поиск объекта по бликам. Это значительно снижает требования к операторам установок. Новейшие модели могут находить цель в автоматическом режиме. При этом залп орудия происходит в разы быстрее, чем запуск ракеты из традиционных комплексов ПВО», – считает он.

    «Тем не менее главная проблема лазерных систем заключается в дороговизне их обслуживания. Не исключаю, что инженеры, работавшие над Dragonfire, могли использовать более дешевые компоненты для создания самой установки. Однако ее питание все равно должен обеспечивать мощный источник энергии», – указывает эксперт.

    «Низкая стоимость залпа компенсируется высокой ценой поддержания батареи. Если данная проблема будет решена и лазерные системы начнут использоваться военными массово, то это приведет к кардинальным переменам на поле боя. Работа классических БПЛА и ракет будет серьезно осложнена», – акцентирует собеседник.

    «Начнется очередной виток в противостоянии «щита и меча». Конструкторам дронов придется внедрять системы защиты от выжигания технической «начинки» аппарата. Это повлияет на конечную стоимость устройств. Тем не менее в перспективе обходные пути противодействия лазерным комплексам будут найдены», – резюмирует Климов.

    Ранее в Британии была испытана лазерная система Dragonfire. Об этом сообщают РИА «Новости». По словам военных, данный комплекс способен «коренным образом изменить боевое пространство». Долгое время этот тип вооружений оставался экспериментальным, но развитие гражданских технологий позволило сделать его производство более доступным.

    В настоящий момент на лазерные системы в Пентагоне возлагают большие надежды. Традиционные комплексы ПВО малоэффективны против небольших беспилотников. Некоторые модели данной сферы вооружений уже устанавливают на эсминцы. Также планируется оснащение бронетранспортеров Striker.

    Первый прототип системы Dragonfire был представлен общественности еще в 2017-м. Комплекс уже успел пройти тестирования в январе этого года. Нынешние испытания прошли на ракетном полигоне на Гебридских островах. Установка «тренировалась» сбивать беспилотники различных типов и минометные снаряды.

    Несмотря на то что характеристики орудия засекречены, министерство обороны Британии утверждает, что разработка способна поражать «любые видимые цели». Главным преимуществом называют дешевизну залпов – один выстрел стоит менее десяти фунтов стерлингов. Интересно, что офис Зеленского уже заявил о желании испытать модель в действии на поле боя.

    Однако Лондон отрицает возможность передачи лазерных систем Украине. Аналогичными разработками занимаются и другие страны. Известно, что Израиль создает  комплекс «Железный луч», однако опыта его применения в военных столкновениях Тель-Авив до сих пор не имеет.

    В России также имеются собственные разработки в сфере лазерных вооружений. Одной из них является «Пересвет». Предполагается, что он войдет в состав противоспутникового комплекса РФ.

    Коментарии (11)
    22 марта 2024, 12:13 • Новости дня
    Кравченко: Артиллерийские катера с Каспия могут передать Днепровской флотилии
    Кравченко: Артиллерийские катера с Каспия могут передать Днепровской флотилии
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В состав бригады речных катеров Днепровской речной флотилии, о формировании которой объявил министр обороны Сергей Шойгу, могут быть переданы артиллерийские катера из состава Каспийской флотилии, сообщил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко.

    По его словам, на первом этапе в состав Днепровской флотилии могут передать артиллерийские катера с Каспийской флотилии, передает ТАСС.

    Кравченко добавил, что всего в состав новой флотилии должны войти артиллерийские и ракетные катера, бригада малых ракетных кораблей, речные тральщики, морпехи, береговые ракетные и артиллерийские части.

    Он рассказал также, что «главной задачей флотилии будет обеспечение форсирования Днепра во взаимодействии с силами Сухопутных войск и Черноморского флота с конечной целью освобождения исконно русских городов Очаков, Одесса, Херсон, Николаев», а еще одной задачей флотилии будет воспрещение форсирования ВСУ Днепра в его нижнем течении.

    По оценке бывшего заместителя начальника Главного штаба ВМФ России вице-адмирала Владимира Пепеляева, при создании флотилии нужно учитывать особенности боевых действий на реках.

    В свою очередь источник, близкий к Главному штабу ВМФ, сообщил, что должность командующего создаваемой флотилией будет вице-адмиральская.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии сформированы в Вооруженных силах России.

    Коментарии (15)
    20 марта 2024, 09:34 • Новости дня
    Глава Rheinmetall предложил Европе подумать о возведении «Железного купола»

    Глава Rheinmetall Паппергер предложил Европе подумать о строительстве ПРО по типу «Железного купола»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейским странам стоит работать над созданием системы противоракетной обороны (ПРО) по типу «Железного купола» в Израиле. Такое мнение выразил директор германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Financial Times.

    По его словам, Европе нужно найти решение, схожее с «Железным куполом», тем более, что проект строительства системы ПВО малого радиуса действия уже рассматривался в рамках германской инициативы «Небесный щит» (European Sky Shield, ESSI), передает ТАСС.

    Меджу тем шеф другого европейского оборонного предприятия, чье имя не приводится, заявил, что Европа имеет все возможности для строительства полноценной противовоздушной обороны, но нужно определиться, использовать их или нет. Как пишет FT, слова Паппергера согласуются с курсом стран ЕС, наращивающих оборонные расходы, опасаясь якобы возможной угрозы со стороны России.

    Ранее европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро заявил, что Европе не хватит денег для создания общеевропейской системы ПВО.

    Коментарии (8)
    22 марта 2024, 15:15 • Новости дня
    «Калашников» предложил заменить срочную службу работой в ОПК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Липецкий механический завод (ЛМЗ) концерна «Калашников» направил предложение в Совет Федерации о замене военной службы по призыву на работу на предприятиях ОПК для соответствующих специалистов, сообщила пресс-служба концерна.

    Как говорится в сообщении, цель инициативы – решить проблему нехватки кадров в оборонно-промышленном комплексе, передает ТАСС.

    В ЛМЗ считают, что такая замена позволит молодым людям получить востребованную профессию и одновременно внести свой вклад в укрепление обороноспособности страны.

    В качестве дополнительных мер поддержки ЛМЗ предлагает ввести льготное ипотечное кредитование для работников ОПК и преференции для детей сотрудников оборонных предприятий при поступлении в вузы.

    Инициатива ЛМЗ уже получила поддержку со стороны заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Оксаны Хлякиной. Она пообещала проработать этот вопрос с Минобороны и другими заинтересованными ведомствами.

    Ранее власти разъяснили порядок получения удостоверений об отсрочке от призыва.

    Коментарии (0)
    20 марта 2024, 14:50 • Новости дня
    Шойгу представил нового заместителя

    Шойгу представил нового заместителя Булыгу

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны Сергей Шойгу перед началом коллегии военного ведомства представил своего нового заместителя генерал-лейтенанта Андрея Булыгу.

    Булыга будет отвечать за организацию материально-технического обеспечения Вооруженных сил (ВС) России, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Соответствующий указ о назначении Булыги подписал ранее президент Владимир Путин.

    До этого генерал работал в должности заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.

    Коментарии (2)
    20 марта 2024, 14:35 • Новости дня
    Шойгу сообщил о появлении в ВС армейского корпуса и Днепровской флотилии

    Tекст: Ольга Иванова

    Армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии сформированы в Вооруженных силах (ВС) России, сообщил в ходе вступительного слова на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

    Он отметил, что они были сформированы в соответствии с решением Верховного главнокомандующего, выступление Шойгу опубликовано в Telegram-канале МО

    Кроме того, он рассказал, что до конца этого года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад. Шойгу отметил, что российская армия в численном и боевом составе будет совершенствоваться соразмерно тем угрозам, которые возникают перед военной безопасностью.

    Министр в ходе вступительного слова также отметил, то Южный военный округ (ЮВО) на фоне обстановки со спецоперацией наращивает боевые возможности, идет поставка более 16 тыс. единиц современного вооружения, завершаются строительство и ввод в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры.

    Ранее Шойгу сообщил, что украинская сторона в течение восьми дней потеряла более 3,5 тыс. бойцов в результате боевых действий на приграничных территориях.

    Коментарии (0)
    22 марта 2024, 09:24 • Новости дня
    Уралвагонзавод усилил защиту бронетехники от противотанковых снарядов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уралвагонзавод (УВЗ) постоянно совершенствует свою бронетехнику, принимая во внимание опыт ее применения в зоне спецоперации и пожелания танкистов, сообщила пресс-служба предприятия.

    Инженеры Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ), входящего в УВЗ, разработали сборный боек противокумулятивного экрана, который обеспечивает эффективное повреждение противотанковых снарядов, передает ТАСС.

    Для испытаний боевых машин в одном из цехов механосборочного производства используется запатентованный способ создания сочетаний крен-дифферентных положений тяжелого изделия и стенд для его осуществления. Это изобретение позволяет надежно крепить машину и поворачивать ее во всех направлениях.

    Ранее УВЗ сообщил о выполнении ГОЗ по танкам Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.

    Коментарии (0)
    20 марта 2024, 12:48 • Новости дня
    Ростех рассказал о применении гаубицы «Мста-С» для поражения закрытых огневых позиций

    Ростех рассказал об успешном применении гаубицы «Мста-С» для поражения закрытых огневых позиций в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация «Ростех» сообщила, что самоходная гаубица «Мста-С» показала высокую эффективность в зоне специальной военной операции (СВО). Она используется для поражения закрытых огневых позиций, фортификационных сооружений, бронетехники и живой силы противника.

    Как говорится в сообщении, российские артиллеристы круглосуточно наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе ВСУ.

    В пресс-службе добавили, что Ростех регулярно отгружает эту технику в рамках гособоронзаказа, передает ТАСС.

    Там добавили, что «Мста-С» оснащена модернизированной версией автоматизированной системы управления наведением и огнем АСУНО-М и позволяет вести огонь в режиме одновременного огневого налета, поражая цель пятью снарядами одновременно.

    Как сообщили в госкорпорации, по опыту применения в СВО «Мста-С» постоянно улучшается.

    Ранее расчет «Мста-С» ВС России уничтожил пункт управления огнем батареи ВСУ.

    Коментарии (0)
    20 марта 2024, 10:22 • Новости дня
    Индия испытала 125-килограммовую авиабомбу на Су-30МКИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индийская компания Solar Industries India Limited (SOLARINDS) разработала и успешно испытала 125-килограммовую авиабомбу на истребителях Су-30МКИ, сообщили в пресс-службе компании.

    Как говорится в сообщении, универсальная авиабомба класса «воздух-земля» предназначена для ВВС Индии, передает ТАСС. В SOLARINDS отметили, что после испытаний на Су-30МКИ бомбу планируется протестировать на французском истребителе Mirage-2000.

    Успешные испытания бомбы – это значимый шаг для индийской оборонной промышленности, так как она позволит ВВС страны повысить свою боеспособность.

    Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия и Индия ведут переговоры об увеличении производства истребителей Су-30МКИ на 50 единиц.

    Коментарии (0)
    21 марта 2024, 11:31 • Новости дня
    Франция предложила ЕС наверстать десятилетия недофинансирования ОПК

    Politico: Франция предлагает ЕС наверстать десятилетия недофинансирования ОПК

    Tекст: Ольга Никитина

    Франция направила письмо странам Евросоюза с предложением выпустить совместные долговые обязательства для покрытия возросших расходов на оборону. Это необходимо, чтобы «наверстать десятилетия недостаточного финансирования обороны и оборонной промышленности», говорится в письме, содержание которого приводит Politico.

    В качестве примера Франция приводит совместные долговые обязательства, которые ЕС использовал для восстановления экономики после пандемии, передает ТАСС.

    Однако издание отмечает, что данная инициатива, скорее всего, столкнется с жесткой оппозицией со стороны ряда европейских стран, в особенности Германии, которая опасается экономических последствий выпуска совместных долговых обязательств.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, кому выгодно введение французских войск на Украину.

    Коментарии (0)
    21 марта 2024, 13:10 • Новости дня
    Вице-адмирал Кабанцов назначен врио командующего Северным флотом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-адмирал Константин Кабанцов назначен временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом, сообщили в Минобороны России.

    Впервые в новой должности военачальник упоминается в релизе пресс-службы Северного флота о поздравлении моряков-подводников.

    Как говорится в сообщении, врио командующего Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поздравили экипаж подводного крейсера «Император Александр III» и всех моряков-подводников со 118-й годовщиной отечественного подводного флота, передает ТАСС.

    До назначения на эту должность Кабанцов занимал пост первого заместителя командующего Северным флотом.

    Ранее бывший командующий СФ Александр Моисеев был назначен врио главнокомандующего ВМФ России.

    Коментарии (0)
    Главное
    Организованы горячие линии для информации о пострадавших в «Крокусе»
    СК показал работу криминалистов на месте теракта в «Крокусе»
    Депздрав Москвы опубликовал список 80 госпитализированных из «Крокуса»
    Во время теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали восемь несовершеннолетних
    Из подвала «Крокус Сити Холла» вывели около 100 человек
    «Яндекс.Такси» сделал поездки из района «Крокуса» бесплатными
    В аэропортах и на вокзалах Москвы усилили меры безопасности

    Как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков»

    Подрыв «Северных потоков» стоил российскому бюджету более триллиона рублей потерянных доходов от экспорта газа в прошлом году, посчитали в ФТС. Даже санкции против нефтяной отрасли принесли бюджету меньший ущерб. Несмотря на это, бюджету удалось справиться. Чем удалось компенсировать такие потери? Подробности

    Перейти в раздел

    Разрушительные удары по энергетике Украины ослабят боеготовность ВСУ

    Россия нанесла масштабную серию ударов по объектам энергетики Украины. По всей стране фиксируются проблемы с интернетом, в ряде городов нет света. Пострадал и Днепрогэс: угрозы прорыва плотины нет, но восстановительные работы, по словам местных властей, займут немало времени. Какие задачи решают российские военные с помощью подобных ударов? Подробности

    Перейти в раздел

    Крымский мост получает поддержку с севера

    Ключевые города новых территорий – Мариуполь и Бердянск – получили прямое железнодорожное сообщение с «большой» Россией. Но этот маршрут вскоре пройдет и дальше, вплоть до Севастополя, став таким образом сухопутной альтернативной Крымскому мосту. «Сухопутный мост» имеет стратегическое значение – не только экономическую, но и военную ценность. Подробности

    Перейти в раздел

    Спецслужбы Сербии заподозрили релокантов из России

    Сербские власти внезапно увидели угрозу национальной безопасности в специфической активности лиц из числа российских граждан, которые в значительном числе переехали в эту страну. Кто именно эти люди, почему они привлекли внимание сербских спецслужб? Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............