  • Новость часаСК: Число погибших в «Крокусе» превысило 60 человек и может увеличиться
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему СВО де-факто стала войной

    Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на компромиссы и запустил процесс тотального противостояния.

    13 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Бомбежками Югославии Запад изменил Россию

    Агрессия против Югославии 25 лет назад стала завершением «конца истории» и одним из факторов, определивших дальнейшее развитие российской внешней политики. В марте 1999 года началась следующая холодная война в том смысле, как ее определил создавший термин писатель Джордж Оруэлл.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем лукавство «олимпийского перемирия»

    Было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.

    8 комментариев
    23 марта 2024, 06:34 • Новости дня

    Над Брянской областью уничтожены два беспилотника

    ПВО уничтожила два беспилотника над Брянской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны России», – написал он в своем Telegram-канале.

    Позже он добавил запись об уничтожении беспилотника над Почепским районом.

    Богомаз подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. При этом оперативные и экстренные службы работают на месте.

    «Спасибо нашим подразделениям ПВО!», – написал Богомаз. 


    22 марта 2024, 22:20 • Новости дня
    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»

    ФСБ: После атаки на «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, более 100 пострадали

    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек, сообщила ФСБ.

    Еще более 100 человек пострадали, сообщил центр общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном у МКАД в подмосковном Красногорске. После нападения в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.

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    22 марта 2024, 10:08 • Новости дня
    Киев: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины

    Глава Минэнерго Украины Галущенко: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам страны

    Киев: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

    В результате ударов повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Взрывы гремели по всей территории Украины. В Кропивницком и Кривом Роге идут аварийные отключения электроэнергии, передает «Российская газета».

    В данный момент уточняются масштабы разрушений.

    Напомним, в начале марта ВС России нанесли по объектам украинской военной инфраструктуры «массированный удар возмездия» из-за теракта в Брянской области.

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    22 марта 2024, 10:36 • Новости дня
    Рассекречен разговор элитных подразделений ВСУ о поражении на фронте

    Элитные подразделения ВСУ в секретном чате в Telegram обвинили Зеленского в неудачах на фронте

    Tекст: Ольга Никитина

    Опубликовано содержание разговоров участников закрытого чата в Telegram, где состоят бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины, украинских националистических батальонов и СБУ.

    Так, собеседники обсуждали ситуацию на фронте и высказывались о том, что ответственность за поражения украинской стороны лежит на президенте Украины Владимире Зеленском и командовании ВСУ.

    «Реально, [министр обороны России Сергей] Шойгу завтра позвонит [главкому ВСУ Александру] Сырскому и скажет: «Сырский сдавайся, тебе не победить». Сырский скажет: «Русские не сдаются», – и десять новосформированных бригад из алкашей из кабаков пойдут штурмовать Токмак», – заявил один из участников разговора в аудиосообщении в чате. Содержание беседы публикует РИА «Новости».

    Автор реплики посетовал на то, что в ВСУ «уволили самых адекватных», а также тех, «у кого голова на плечах», отправили в отставку.

    Другой участник чата отметил, что им на смену пришли люди «на порядки худшего качества». «Это полная «шляпа», – считает он. Участник разговора заявил, что следующий этап боевых действий проигрывает, и нынешнее положение – звоночек к этому. «Ермак, Татаров, Умеров, Зеленский, Сырский – эти парни вас доведут до «победы». Ни одного украинца среди них нет», – подчеркнул он, посетовав на нехватку боеприпасов, а также адекватных тактических генералов.

    Ранее в этом чате недовольные политикой властей Украины бойцы элитных подразделений ВСУ, СБУ и нацбатов обсуждали необходимость силового захвата власти в стране.

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    22 марта 2024, 22:07 • Новости дня
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления официальных лиц США относительно ЧП в подмосковном Красногорске, где в пятницу вечером неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    В Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в случившемся, однако неизвестно, на каком основании были сделаны такие выводы, написала Захарова в своем Telegram-канале.

    «На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», – прокомментировала дипломат.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

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    22 марта 2024, 09:35 • Новости дня
    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России

    FT: США требуют от Украины прекратить удары по энергетической инфраструктуре России

    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    США потребовали от Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам со стороны России, сообщили источники британской The Financial Times.

    По этой информации, Вашингтон обеспокоен тем, что эскалация конфликта может затронуть инфраструктуру, от которой зависят западные страны, включая нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, на который полагаются в том числе американские ExxonMobil и Chevron, передает ТАСС содержание публикации.

    США не одобряют и не поддерживают атаки на территории России, заявил изданию представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

    По информации газеты, целью украинских ударов является сокращение доходов России от экспорта энергоносителей и давление на США с целью одобрения нового пакета военной помощи.

    Украинские беспилотники в течение последних недель совершили несколько атак на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах. Так, в минувшее воскресенье в результате атаки на Славянском НПЗ произошел пожар. Сообщалось о гибели одного человека.

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    22 марта 2024, 14:41 • Новости дня
    Минобороны назвало цели массированного удара по Украине
    Минобороны назвало цели массированного удара по Украине
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в пятницу произвели массированный удар по объектам ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам, объектам энергетики, местам дислокаций ВСУ и иностранных боевиков, сообщило Министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования, а также беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В результате удара дезорганизована работа ремонтирующих и выпускающих военную технику, вооружения и боеприпасы заводов.

    Уничтожена иностранная военная техника, средства поражения, доставленные на украинскую территорию из стран Североатлантического альянса. Также нарушены поставки резервов ВСУ к линии боевого соприкосновения.

    Все цели массированного удара достигнуты, подчеркнули в Минобороны.

    Также с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы российской территории, попытки прорыва и захвата приграничных пунктов ВС России нанесли 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

    В ходе этих ударов поражены центры принятия решений украинской армии, аэродромы, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения дронов и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации сил специальных операций и иностранных боевиков.

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    22 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Эксперт: Мощный удар по энергосистеме Украины преследует долгосрочные цели

    Военный аналитик Онуфриенко: Отключения электричества нарушат логистику ВСУ

    Эксперт: Мощный удар по энергосистеме Украины преследует долгосрочные цели
    @ Соцсети

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удары по энергетической инфраструктуре Украины не стоит воспринимать как ответ на действия ДРГ противника в приграничье. Это продуманные и взвешенные действия, которые плавно готовят почву для кардинальных изменений в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время.

    «Россия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Насколько известно, были прилеты по Змиевской ТЭС под Харьковом, по ТЭЦ-3 в Харькове, по Бурштынской ТЭС – самой крупной электростанции на Западной Украине, а также по Днепрогэсу. В последнем случае речь идет о поражении машинных залов», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Собеседник напомнил, что ВС РФ систематически наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Он при этом призвал не связывать нынешние обстрелы с попытками ДРГ противника атаковать приграничные российские регионы.

    «Стратегия нанесения масштабных ударов основывается на военной целесообразности. Нельзя относиться к подобным атакам как к импульсивному решению, которое было принято в ответ на действия противника. Это попросту нецелесообразно – за неделю переверстывать план, раздавать другие полетные задания, вводить иные координаты целей. Принцип «нас ударили, поэтому мы ударим в ответ» в данном случае не работает», – считает спикер.

    Аналитик убежден: атака по энергообъектам Украины стала результатом действий комплексной разведки. «Вероятно, наше военное руководство посчитало, что эта цель в данный момент времени являются преимущественной», – отметил собеседник. Онуфриенко особенно обратил внимание на удары по мосту через Днепрогэс.

    Он не исключает, что это стало «примеркой» к нанесению будущих ударов по мостам через Днепр. «До сих пор мы не прибегали к таким методам, но все к этому идет. Наша цель – нарушить логистику противника, ограничить его возможности восполнять резервы на фронте», – подчеркнул спикер. Онуфриенко ожидает, что в течение нескольких месяцев ситуация в зоне СВО изменится, а следовательно, мы увидим совершенно другой характер ударов ВС РФ по различным объектам, в том числе и инфраструктурным.

    Поэтому и нынешняя атака преследует долгосрочные цели, полагает военный аналитик. «Однако локально необходимо было оставить определенные города Украины без света, обесточить железнодорожные пути, – считает он. – Мы видим, что противник расслабился, продолжает применять электровозы. Теперь Россия внесла коррективы в их планы: отключение электричества нарушит логистику. Сейчас мы снова увидим на Украине тепловозы», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. По его словам, повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электричества. Взрывы гремели во многих областях.

    Полностью без света остался Харьков, сообщает мэр города Игорь Терехов. Он отметил, что на территории областного центра началось несколько пожаров. В результате атак были обесточены насосные подстанции, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением.

    Члены пророссийского подполья подчеркивают, что ударам подвергся местный завод транспортного машиностроения (ХЗТМ) им. Малышева. Об этом пишет ТАСС. Также по информации агентства, в результате обстрелов пострадали и две городские ТЭЦ. В Харькове также не работают светофоры и номера экстренной связи со спасателями.

    Атаки нанесены и по энергообъектам Одесской области. Глава областной администрации Олег Кипер сообщил, что в настоящий момент обесточены 53 тыс. абонентов. Взрывы прогремели, в том числе и в Киеве, Ивано-Франковске, Днепропетровске, Сумах. В Кривом Роге введены аварийные графики отключения света.

    По всей стране наблюдаются перебои в работе интернета. Особо мощное падение трафика зафиксировано в Виннице, Харькове и Хмельницком. Кроме того, в результате ударов пострадала и расположенная в Запорожье Днепровская гидроэлектростанция. На объекте начался пожар, однако угрозы прорыва плотины в настоящий момент нет.

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    22 марта 2024, 11:11 • Новости дня
    Орбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину

    Премьер Венгрии Орбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину

    Орбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Североатлантического альянса обсуждают возможность отправки войск НАТО на Украину, это может послужить началом новой мировой войны, заявил на радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, буквально несколько месяцев назад такая возможность казалось абсурдом, однако в данный момент Запад действительно стремится развернуть «спираль войны», передает ТАСС.

    Орбан добавил, что в случае, если все же армия одной из стран НАТО вступит в военные действия, это станет началом третьей мировой войны.

    На Украине тем временем сообщают об «отчаянной обороне» уязвимых позиций, в то время как Минэнерго Украины признало, что Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по украинским энергообъектам.

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    22 марта 2024, 22:31 • Новости дня
    Захарова осудила реакцию ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
    Захарова осудила реакцию ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Реакция офиса генерального секретаря ООН на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, в результате которого, по предварительным данным, погибло 40 человек, не соразмерна случившемуся, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Офис Генсека ООН заявил, что опечален (sadden) сообщениями о стрельбе. ОПЕЧАЛЕН? СТРЕЛЬБЕ? Это драка в тире, что ли?» – возмутилась Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат подчеркнула, что случившееся должно вызывать не «печаль», а «ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

    По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

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    22 марта 2024, 12:45 • Новости дня
    Песков: Россия находится в состоянии войны

    Песков: СВО из-за вмешательства со стороны Запада переросла в войну

    Песков: Россия находится в состоянии войны
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия находится в состоянии войны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что спецоперация в результате вмешательства со стороны «компашки» с Запада превратилась в войну.

    «Когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной», – сказал Песков в интервью «Аргументам и фактам».

    Представитель Кремля отметил, что «для своей внутренней мобилизации» каждый человек должен понимать это.

    Часть российских территорий, как отметил Песков, в настоящее время де-факто оккупирована киевским режимом. Главное для российского руководства заключается в обеспечении безопасности жителей этих субъектов и освобождение этих территорий.

    Президент Владимир Путин ранее, комментируя вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО, заявил, что «все возможно в современном мире».

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    22 марта 2024, 18:45 • Новости дня
    Небензя заявил о достижении цели СВО по демилитаризации Украины

    Небензя: Россия достигла цели СВО по демилитаризации Украины

    Небензя заявил о достижении цели СВО по демилитаризации Украины
    @ EDUARDO MUNOZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выполнила задачу специальной военной операции по демилитаризации Украины, ВСУ уже давно не воюют своим оружием – им помогает НАТО, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    «С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО», – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что украинская армия практически демилитаризована.

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    22 марта 2024, 09:05 • Новости дня
    На Украине сообщили об «отчаянной обороне» уязвимых позиций

    Украинские СМИ сообщили об «отчаянной обороне» уязвимых позиций

    На Украине сообщили об «отчаянной обороне» уязвимых позиций
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные вынуждены бросить все свои силы на удержание самых уязвимых позиций, чтобы сохранить хотя бы видимость успешной обороны ВСУ, пишет украинское издание «Страна.ua».

    В статье отмечается, что подобная отчаянная тактика имела бы смысл, если бы второй эшелон Украины был больше, чем ВС России. Однако увеличивающийся дефицит личного состава в рядах украинской армии заставляет сомневаться в целесообразности этой стратегии, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по данным издания, ВСУ приходится использовать резервы для изнуряющей борьбы за сложные для обороны и не очень важные точки на карте. Это чревато тем, что такое изматывание в итоге сработает не в пользу ВСУ.

    Ранее в США признали, что Киев срочно должен принять стратегические решения об отводе войск в ряде районов.

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    22 марта 2024, 08:17 • Новости дня
    Ракетным ударом в Харькове поражены танковый завод и две ТЭЦ

    Подполье: Ракетным ударом в Харькове поражены танковый завод и две ТЭЦ

    Ракетным ударом в Харькове поражены танковый завод и две ТЭЦ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Удар российских ракет минувшей ночью пришелся по Харьковскому заводу транспортного машиностроения (ХЗТМ) им. Малышева и двум теплоэлектроцентралям, сообщили в пророссийском подполье.

    Источники ТАСС не исключили, что под удар могли попасть и украинские офицеры, которые планировали атаки на российское приграничье.

    Минувшей ночью взрывы прогремели, помимо Харькова, в Киеве, Ивано-Франковске, Хмельницкой области, Днепре (Днепропетровске), Сумах.

    Коментарии (25)
    22 марта 2024, 12:15 • Новости дня
    ФСБ задержала в Москве организаторов ячейки РДК
    ФСБ задержала в Москве организаторов ячейки РДК
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице задержаны подозреваемые в создании преступной группы для насильственных акций, это сторонники украинской организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, признана террористической и запрещена в России), сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Всего задержано семеро человек, они поддерживали контакты с РДК, действующими в составе украинских вооруженных формирований против российской армии, указало ведомство, передает ТАСС.

    Подозреваемые обсуждали способы проведения насильственных акций против правоохранителей, военнослужащих и иностранцев.


    По месту жительства у них нашли мачете, тактический топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет, перцовые баллончики, флаги с нацистской символикой, средства связи, с которых велась переписка с лидерами РДК.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    В четверг ФСБ задержала россиянина в Белгородской области, который по заданию РДК готовил теракты в отношении российских военных. Позже его арестовали.

    Коментарии (17)
    22 марта 2024, 15:29 • Новости дня
    Украина подтвердила получение от США указаний прекратить удары по российским НПЗ

    Вице-премьер Украины Стефанишина подтвердила указаний от США не бить по российским НПЗ

    Украина подтвердила получение от США указаний прекратить удары по российским НПЗ
    @ Антон Великжанин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что США действительно призывали Киев прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Стефанишина заявила, что Украина понимает призыв американских партнеров, но «воюет теми практиками», которые у нее имеются, передает РИА «Новости».

    Газета The Financial Times писала ранее, что США потребовали от Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам со стороны России.

    Коментарии (11)
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    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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