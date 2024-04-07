Пространство интернет-энциклопедии «Рувики» открыли на выставке «Россия»

Tекст: Ольга Иванова

«Мы очень рады представить новое пространство на выставке «Россия» – это пространство «Рувики», новой интернет-энциклопедии. Интерактивный куб с зеркальными поверхностями символизирует бесконечность знаний и бескрайность информации. Любой гость может пройти викторину: мы подготовили блок вопросов как для взрослых, так и для детей. И получить призы от новой интернет-энциклопедии», – рассказала заместитель генерального директора «Рувики» Елена Литовченко.

По ее словам, новая интернет-энциклопедия заработала с июня 2023 года. Хоть она и основана на идеях «Википедии», но развиваться будет иначе как организационно, так и технологически.

«Организационно у нас есть редакция – мы сотрудничаем с внешними экспертами, например, с Российской академией наук, которая помогает делать материалы максимально достоверными и качественными. Уже на прошлой неделе «Рувики» обновилась до версии 2.0: любой пользователь может выбрать тему, настроить шрифт, размер экрана, прослушать статьи в аудиоформате», – отметила Литовченко.

Спикер также поделилась важной для всех школьников новостью: запущен портал, посвященный экзаменам ОГЭ и ЕГЭ. Теперь на одной площадке собраны качественные материалы, проверенные Российской академией наук, которые помогут подготовиться к экзаменам и выдержать их с успехом.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 10 млн человек. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.