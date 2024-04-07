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    Все идеальные сценарии раздела земель Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.

    41 комментарий
    7 апреля 2024, 13:30 • Новости дня

    Росгидромет предупредил о превышении исторических максимумов половодья в Тюменской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Росгидромет сообщил о превышении исторического максимума уровня половодья на реке Ишим к концу апреля, сообщил на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС его руководитель Игорь Шумаков.

    По его словам, 15–16 апреля ожидается превышение неблагоприятной отметки по всему протяжению реки Ишим в Тюменской области, передает ТАСС. Шумаков предупредил, что 20 апреля опасные отметки будут достигнуты, а 23–25 апреля ожидается превышение исторических максимумов паводка на 1,5-4,4 метра на всем протяжении от Ильинки до Ишима.

    Он призвал готовиться к затоплению и подтоплению селам Ишим, Ильинка, Абадская и Викулово.

    Ранее замглавы Минстроя России Александр Ломакин на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Оренбургской области сообщил, что ущерб жилью из-за наводнения в регионе может превысить 21 млрд рублей.

    6 апреля 2024, 15:08 • Новости дня
    Ростехнадзор: Устранение замечаний по дамбе Орска не проверяли из-за моратория
    Ростехнадзор: Устранение замечаний по дамбе Орска не проверяли из-за моратория

    Tекст: Александра Юдина

    Ростехнадзор в 2020 году обнаружил 38 замечаний на дамбе в Орске в Оренбургской области, но их устранение не имел возможности проверить из-за моратория на внеплановые проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что в 2020 году Ростехнадзор выдал предписание с 38 замечаниями, которые должны были быть устранены до 2022 года, также ведомство направляло предостережения о недопустимости нарушений, в том числе о запрете проезда по гребню дамбы, передает ТАСС.

    Позднее за невыполнение предписания УЖКДХТ администрации Орска был оштрафован на 20 тыс. рублей.

    Кроме того, в конце января 2024 года ведомство требовало от УЖКДХТ представить информацию о подготовке к паводку.

    В марте УЖКДХТ сообщило, что проводятся визуальные наблюдения за дамбой, контролируется состояние водопропускных сооружений, наличие подтоплений и размывов.

    Недавно дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал. Названа причина прорыва дамбы в Орске.

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    6 апреля 2024, 20:36 • Новости дня
    После нового прорыва дамбы вода начала затапливать Орск

    Глава Орска Козупица: В районе улицы Борисоглебской прорвало дамбу

    Tекст: Вера Басилая

    Прорыв дамбы произошел в районе улицы Борисоглебской, вода стремительно поступает в город, необходимо срочно эвакуироваться жителям трех поселков, заявил глава Орска Василий Козупица.

    Козупица обратился  к жителям поселка Никель, Строителей и Рабочего поселка из-за осложнившейся ситуации с подтоплением в городе, куда начала стремительно поступать вода из-за нового прорыва дамбы, передает ТАСС.

    Он призвал всех жителей опасной зоны своевременно эвакуироваться в ближайшие ПВР, которые развернуты в школах города, их туда доставят автобусы.

    Ранее спасатели начали срочную эвакуацию жителей поселка Никель в Орске. Глава МЧС Александру Куренкову срочно вылетел в Оренбургскую область для организации на месте необходимых работ в зоне подтопления.

    Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в Оренбургской области после прорыва дамбы в Орске.

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    6 апреля 2024, 20:11 • Новости дня
    Путин поручил главе МЧС срочно вылететь в Оренбургскую область

    Путин поручил главе МЧС Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область

    Путин поручил главе МЧС срочно вылететь в Оренбургскую область
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь Оренбургскую область для организации на месте необходимых работ в зоне подтопления, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Путина проинформировали о положении дел в зоне затопления и принимаемых мерах губернатор Оренбургской области Денис Паслер и Куренков, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента также добавил, что Куренкову поручено срочно вылететь на место бедствия.

    Дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал.

    Власти города активно призывают жителей к эвакуации. Сейчас в Орске и Оренбургской области введен режим ЧС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в Оренбургской области после прорыва дамбы в Орске.

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    6 апреля 2024, 22:32 • Новости дня
    Оренбургские власти сообщили, что уровень воды в Урале может стать критическим

    Губернатор Паслер назвал паводок самым многоводным за историю наблюдений в Оренбургской области

    Tекст: Антон Антонов

    Паводок 2024 года стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбургской области, заявил губернатор Денис Паслер. Правительство области предупредило, что уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки в ночь на воскресенье.

    Днем уровень воды в Урале составлял 855 см при опасной отметке в 930 см. Более 150 населенных пунктов отрезаны из-за паводковых вод, передает ТАСС.

    Как заявил Паслер через несколько дней можно будет понять, когда стоит ожидать падения уровня воды. Главными задачами, которые стоят сейчас перед властями региона, Паслер назвал обеспечение жителей питьевой водой и стабилизацию снабжения коммунальными ресурсами. Он сообщил, что Ириклинская ГЭС сохраняет рекордный объем сброса воды, хотя приток талых вод в Ириклу стал меньше.

    Напомним, в результате прорыва дамбы в Орске в зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Паслер сообщал, что количество подтопленных домов в Орске увеличилось почти вдвое и превысило 4,4 тыс., эвакуированы свыше 1,1 тыс. человек, в пункты временного размещения отправлены 510 человек, в том числе 115 детей.

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    7 апреля 2024, 07:57 • Новости дня
    Куренков прибыл в Орск

    Tекст: Антон Антонов

    Спецборт МЧС с главой ведомства Александром Куренковым на борту приземлился в аэропорту Орска, сообщают информационные агентства.

    Куренков направился в районы, которые пострадали от паводка, передает ТАСС.

    Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что сброс воды из Ириклинского водохранилища уменьшат, поскольку снизился приток воды. Сброс снизят с 2170 куб. м/с до 1670 куб. м/с.

    Напомним, Куренков по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область для организации работы по ликвидации последствий паводка. Тем временем в Орске вода приблизилась к микрорайону Новый город.

    Коментарии (3)
    7 апреля 2024, 06:53 • Новости дня
    Эвакуация в Орске объявлена в Новом городе
    Эвакуация в Орске объявлена в Новом городе
    @ ГУ МЧС России по Оренбургской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вода приближается к микрорайону Новый город в Орске, сообщили в главке МЧС по Оренбургской области.

    Эвакуация объявлена на улицах Краматорская, Щорса, Стасова, передает ТАСС.

    Напомним, прежде сообщалось, что после прорыва дамбы под водой оказалась половина Старого города. В Оренбургскую область по поручению президента России Владимира Путина вылетел глава МЧС Александр Куренков.

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    7 апреля 2024, 03:27 • Новости дня
    Жителей Оренбурга в зоне риска из-за паводка призвали покинуть дома

    Оренбургские власти призвали жителей областного центра и сел в зоне риска из-за паводка покинуть дома

    Жителей Оренбурга в зоне риска из-за паводка призвали покинуть дома
    @ ГУ МЧС России по Оренбургской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Жителям областного центра и входящих в его состав сел, которые оказались в зоне повышенного риска из-за паводка, настоятельно рекомендуется покинуть свои дома, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

    Жителей призывают покинуть дома, «не дожидаясь ухудшения ситуации», передает РИА «Новости».

    При этом пресс-служба правительства региона сообщает, что в Оренбурге вблизи реки Урал пока не зафиксирован критический подъем уровня паводковых вод, передает ТАСС.

    Поясняется, что спасатели, полиция, представители администрации и эксперты дежурят на Уральской улице, там соорудили искусственную насыпь. За ситуацией следит «совместная группа».

    Напомним, правительство области предупредило, что уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки в ночь на воскресенье.

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    6 апреля 2024, 15:34 • Новости дня
    Жители Оренбургской области рассказали об эвакуации из-за паводков

    Жители Оренбургской области рассказали об эвакуации на лодках из-за паводков и дежурстве от мародеров

    Tекст: Вера Басилая

    В оренбургском селе Ивановка жители не оставляли свои дома до критического момента, а эвакуироваться пришлось уже на лодках. Житель Орска всю ночь безвозмездно вывозил на своей лодке оказавшихся в зоне подтопления людей, рассказали очевидцы.

    Жительница оренбургской Ивановки Татьяна рассказала RT, что вода пришла ночью 4 апреля, некоторые люди, собрав все ценное, уехали, пока еще она не подступила, те, кто остались, караулили оставленные дома от мародеров.

    По ее словам, на улице, где она живет очень много молодых семей, которые только въехали недавно в дома, сделали ремонт, купили бытовую технику и мебель, теперь все это непригодно.

    Житель Орска Владислав всю ночь в субботу вывозил людей из затопленных районов на своей машине. Он предложил помощь в социальных сетях, и к нему обратились те, кому не хватило места в автобусах или у кого нет машины. Владислав сделал семь-восемь рейсов, помогая людям. Он отказался от денег за помощь, отметив, что «беда общая» и «нужно помогать друг другу».

    Ранее мэр Оренбурга заявил, что тех, кто откажется добровольно уехать из опасной зоны, будут эвакуировать принудительно.

    Сообщалось, что в Оренбургской области из-за паводка подтоплено уже 4 274 жилых дома, 8 495 дачных участков и 47 мостов, в Орске – 2 450 домов и 3 185 участков.

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    6 апреля 2024, 20:00 • Новости дня
    Началась срочная эвакуация жителей поселка Никель в Орске

    Спасатели начали срочную эвакуацию жителей поселка Никель в Орске

    Tекст: Вера Басилая

    В поселке Никель Орска Оренбургской области проводится срочная эвакуация жителей из-за паводка, необходимо срочно покинуть подтопленные дома, сообщили в правительства региона.

    В сообщении правительства отмечается, что жители будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам, для безопасности им необходимо покинуть подтопленные дома, передает ТАСС.

    Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, заявил, что пока уровень сброса на Ириклинском водохранилище не изменился и составляет 2 170 кубометров в секунду. По его словам, количество подтопленных домов в Орске увеличилось почти вдвое и превысило 4,4 тыс., эвакуированы свыше 1,1 тыс. человек, в пункты временного размещения отправлены 510 человек, в том числе 115 детей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в Оренбургской области после прорыва дамбы в Орске.

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    7 апреля 2024, 10:30 • Новости дня
    Оренбургской области на фоне паводка предсказали обильные дожди

    Власти: Паводок в Оренбуржье осложнится обильными дождями в ближайшие сутки

    Оренбургской области на фоне паводка предсказали обильные дожди
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация с паводком в Оренбургской области осложнится обильными дождями, которые ожидаются в ближайшие сутки, сообщила правительства региона.

    По данным ведомства, прогноз паводковой ситуации по области осложняется обильными дождями, которые ожидаются в ближайшие сутки, передает ТАСС.

    Ранее пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила, что жителям областного центра и входящих в его состав сел, которые оказались в зоне повышенного риска из-за паводка, настоятельно рекомендуется покинуть свои дома.

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    7 апреля 2024, 09:31 • Новости дня
    Глава Курганской области призвал жителей эвакуироваться из-за паводков

    Глава Курганской области Шумков предупредил об ухудшении ситуации с паводками

    Глава Курганской области призвал жителей эвакуироваться из-за паводков
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Паводковый прогноз в Курганской области ухудшается, вода в Курган может прийти через четыре дня, жителям более 50 населенных пунктов, подпадающих в зону подтопления, необходимо эвакуироваться, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

    Как сообщили в администрации Кургана, уровень воды в Тоболе у Кургана на 08.00 (06.00 мск) 7 апреля составляет 290 см (над «нулем поста»), изменение за сутки плюс 43 см, передает РИА «Новости».

    По словам Шумкова, по Кургану ожидается уровень воды выше девяти метров с возможным достижением уровня 1994 года, при этом вода в Звериноголовское придет через 2-3 дня, в Курган через четыре дня, с пиком паводка в Кургане через семь дней от воскресенья. Он уточнил, что время прихода воды названо предварительно.

    Он уточнил, что могут быть подтоплены Черемухово, Тополя, Челноково, Глинки, Увал, Малое Чаусово, Вороновка, Северный, Восточный, Кулацкий, Камчиха, Арбинка, СНТ и десятки сел в Притобольном, Кетовском, Звериноголовском, Куртамышском, Целинном и Белозерском округах.

    По словам губернатора, жителям необходимо не ждать прихода воды, а эвакуироваться, собрав документы, вещи и домашних животных.

    «Будем надеяться, что последствия могут быть мягче. Но пусть это станет приятной неожиданностью. А сейчас надо готовиться к худшему. Это стихия», – сообщил Шумков.

    Ранее в МЧС сообщили, что оценивают ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

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    7 апреля 2024, 06:15 • Новости дня
    Глава МЧС Куренков по поручению Путина вылетел в Оренбургскую область
    Глава МЧС Куренков по поручению Путина вылетел в Оренбургскую область
    @ mchs.gov.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Оренбургскую область для организации работы по ликвидации последствий паводка вылетел глава МЧС России Александр Куренков, сообщило ведомство.

    Куренков направился в Оренбургскую область по поручению главы российского государства Владимира Путина. Министр проследит за тем, как оказывается помощь жителям Орска, передает РИА «Новости».

    Также он определит шаги по ликвидации последствий паводка и координации действий сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, передает ТАСС.

    Напомним, в Орске произошел прорыв дамбы. Под водой оказалась половина Старого города. По информации властей, вода из Орска уйдет за полторы-две недели. Путин поручил главе МЧС срочно вылететь Оренбургскую область.

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    7 апреля 2024, 08:46 • Новости дня
    Эксперт анонсировал пик паводка в Орске

    Источник: Зона подтопления в Орске может увеличиться, пик паводка пока не наступил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зона подтопления в Орске Оренбургской области, где произошел прорыв дамбы, может увеличиться, сообщили в оперативных службах.

    Как сообщил источник ТАСС, зона подтопления может увеличиться, говорить о стабилизации рано, так как пик паводка не пройден.

    По последним данным, вода из реки Урал добралась до нескольких микрорайонов, подтоплено более 6,1 тыс. жилых домов.

    Ранее в главке МЧС по Оренбургской области сообщили, что вода приближается к микрорайону Новый город в Орске, эвакуация объявлена на улицах Краматорская, Щорса, Стасова.

    Напомним, прежде сообщалось, что после прорыва дамбы под водой оказалась половина Старого города.

    Коментарии (0)
    7 апреля 2024, 08:09 • Новости дня
    МЧС: Паводковая ситуация в Оренбургской области остается сложной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МЧС России оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

    Как доложил замглавы МЧС Илья Денисов главе ведомства Александру Куренкову, прибывшему в Орск, ситуация развивается, обстановка сложная, передает ТАСС.

    Ранее в воскресенье спецборт МЧС с главой ведомства Александром Куренковым на борту приземлился в аэропорту Орска.

    Напомним, Куренков по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область для организации работы по ликвидации последствий паводка.

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    7 апреля 2024, 09:57 • Новости дня
    В Оренбургской области спрогнозировали спад притока воды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обстановка с подтоплением Орска в Оренбургской области пойдет на спад в течение нескольких часов из-за снижения объемов сбросов воды с Ириклинского водохранилища, сообщили в пресс-службе правительства региона.

    Как говорится в сообщении, вода подступает, но из-за уменьшения поступления воды в Ириклинское водохранилище из Башкирии и Челябинской области, решено снизить сброс воды на 500 кубометров в секунду и, если не будет неблагоприятного погодного прогноз, в течение нескольких часов все процессы должны пойти на спад, передает ТАСС.

    Ранее в оперативных службах сообщили, что зона подтопления в Орске Оренбургской области, где произошел прорыв дамбы, может увеличиться.

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