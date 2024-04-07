В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.2 комментария
Росгидромет предупредил о превышении исторических максимумов половодья в Тюменской области
Росгидромет сообщил о превышении исторического максимума уровня половодья на реке Ишим к концу апреля, сообщил на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС его руководитель Игорь Шумаков.
По его словам, 15–16 апреля ожидается превышение неблагоприятной отметки по всему протяжению реки Ишим в Тюменской области, передает ТАСС. Шумаков предупредил, что 20 апреля опасные отметки будут достигнуты, а 23–25 апреля ожидается превышение исторических максимумов паводка на 1,5-4,4 метра на всем протяжении от Ильинки до Ишима.
Он призвал готовиться к затоплению и подтоплению селам Ишим, Ильинка, Абадская и Викулово.
Ранее замглавы Минстроя России Александр Ломакин на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Оренбургской области сообщил, что ущерб жилью из-за наводнения в регионе может превысить 21 млрд рублей.