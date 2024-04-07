Росгидромет предупредил о превышении исторических максимумов половодья в Тюменской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, 15–16 апреля ожидается превышение неблагоприятной отметки по всему протяжению реки Ишим в Тюменской области, передает ТАСС. Шумаков предупредил, что 20 апреля опасные отметки будут достигнуты, а 23–25 апреля ожидается превышение исторических максимумов паводка на 1,5-4,4 метра на всем протяжении от Ильинки до Ишима.

Он призвал готовиться к затоплению и подтоплению селам Ишим, Ильинка, Абадская и Викулово.

Ранее замглавы Минстроя России Александр Ломакин на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Оренбургской области сообщил, что ущерб жилью из-за наводнения в регионе может превысить 21 млрд рублей.