Жителям Оренбургской области пообещали выплатить пенсии и пособия в срок

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что Почта России и другие задействованные службы приложили все усилия, чтобы каждый человек, независимо от места проживания, получил положенные ему выплаты, передает ТАСС.

Отмечается, что в Оренбургской области пенсии и пособия будут выплачены всем жителям региона в срок или уже выплатили досрочно.

В субботу губернатор Оренбургской области Денис Паслер увеличил выплаты пострадавшим от паводка.

В субботу утром появились сообщения о том, что насыпная дамба в городе Орск Оренбургской области не выдержала напора воды и полностью разрушилась. Однако позднее власти области, как передает ТАСС, опровергли информацию о разрушении дамбы.

По предварительной оценке, паводком подтоплено более 4 тыс. жилых домов и более 10 тыс. жителей. Под водой оказалась половина Старого города в Орске.