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В Оренбургской области спрогнозировали спад притока воды
Обстановка с подтоплением Орска в Оренбургской области пойдет на спад в течение нескольких часов из-за снижения объемов сбросов воды с Ириклинского водохранилища, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как говорится в сообщении, вода подступает, но из-за уменьшения поступления воды в Ириклинское водохранилище из Башкирии и Челябинской области, решено снизить сброс воды на 500 кубометров в секунду и, если не будет неблагоприятного погодного прогноз, в течение нескольких часов все процессы должны пойти на спад, передает ТАСС.
Ранее в оперативных службах сообщили, что зона подтопления в Орске Оренбургской области, где произошел прорыв дамбы, может увеличиться.