Эксперт анонсировал пик паводка в Орске

Источник: Зона подтопления в Орске может увеличиться, пик паводка пока не наступил

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, зона подтопления может увеличиться, говорить о стабилизации рано, так как пик паводка не пройден.

По последним данным, вода из реки Урал добралась до нескольких микрорайонов, подтоплено более 6,1 тыс. жилых домов.

Ранее в главке МЧС по Оренбургской области сообщили, что вода приближается к микрорайону Новый город в Орске, Ээвакуация объявлена на улицах Краматорская, Щорса, Стасова.

Напомним, прежде сообщалось, что после прорыва дамбы под водой оказалась половина Старого города.