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Эксперт анонсировал пик паводка в Орске
Источник: Зона подтопления в Орске может увеличиться, пик паводка пока не наступил
Зона подтопления в Орске Оренбургской области, где произошел прорыв дамбы, может увеличиться, сообщили в оперативных службах.
Как сообщил источник ТАСС, зона подтопления может увеличиться, говорить о стабилизации рано, так как пик паводка не пройден.
По последним данным, вода из реки Урал добралась до нескольких микрорайонов, подтоплено более 6,1 тыс. жилых домов.
Ранее в главке МЧС по Оренбургской области сообщили, что вода приближается к микрорайону Новый город в Орске, Ээвакуация объявлена на улицах Краматорская, Щорса, Стасова.
Напомним, прежде сообщалось, что после прорыва дамбы под водой оказалась половина Старого города.