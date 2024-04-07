Глава Курганской области призвал жителей эвакуироваться из-за паводков

Глава Курганской области Шумков предупредил об ухудшении ситуации с паводками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в администрации Кургана, уровень воды в Тоболе у Кургана на 08.00 (06.00 мск) 7 апреля составляет 290 см (над «нулем поста»), изменение за сутки плюс 43 см, передает РИА «Новости».

По словам Шумкова, по Кургану ожидается уровень воды выше девяти метров с возможным достижением уровня 1994 года, при этом вода в Звериноголовское придет через 2-3 дня, в Курган через четыре дня, с пиком паводка в Кургане через семь дней от воскресенья. Он уточнил, что время прихода воды названо предварительно.

Он уточнил, что могут быть подтоплены Черемухово, Тополя, Челноково, Глинки, Увал, Малое Чаусово, Вороновка, Северный, Восточный, Кулацкий, Камчиха, Арбинка, СНТ и десятки сел в Притобольном, Кетовском, Звериноголовском, Куртамышском, Целинном и Белозерском округах.

По словам губернатора, жителям необходимо не ждать прихода воды, а эвакуироваться, собрав документы, вещи и домашних животных.

«Будем надеяться, что последствия могут быть мягче. Но пусть это станет приятной неожиданностью. А сейчас надо готовиться к худшему. Это стихия», – сообщил Шумков.

Ранее в МЧС сообщили, что оценивают ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.