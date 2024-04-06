Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.12 комментариев
Вован и Лекус пообещали угрожающее карьере Баха продолжение пранка
Пранкер Вован пообещал «смешной конец» пранка с главой МОК Бахом
Продолжение пранка с главой МОК Томасом Бахом будет опубликовано в среду, 10 апреля, ожидается «смешной конец», возможно, «даже карьеры» чиновника, заявил российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) на площадке «Знание. Лекторий» в рамках образовательной программы Международной выставки-форума «Россия».
Вован и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, что их деятельность похожа на журналистскую работу, потому что они реагируют на громкие новости. По словам пранкеров, разговор с Бахом был из-за Олимпиады и травли с 2016 года российских спортсменов. Вован пообещал опубликовать продолжение беседы с главой МОК, которое будет с очень «смешным концом», передает ТАСС.
Лексус отметил, что у него есть список, кому звонить, в блокноте точно записаны 20 имен для будущих пранков.
Кроме того, Вован также рассказал, что готовится к публикации несколько пранков с релокантами, где «тоже много интересных высказываний».
Ранее был опубликован разговор Вована и Лексуса с главой МОК, который заявил, что участников Игр дружбы могут не допустить до ОИ.