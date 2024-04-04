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    МОК дискредитировал себя окончательно

    @ Kenichiro Ogane/AFLO/GLobal Look Press

    4 апреля 2024, 18:18 Мнение

    МОК дискредитировал себя окончательно

    Нам остается только принять то, с кем приходится иметь дело. Принять, что олимпийские принципы и хартия давно превратились в бессмысленные буквы, и начать восстанавливать то, что было разрушено.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов

    Главный редактор InVoice Media

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    Главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха отныне можно официально считать видным «интеллектуалом». Известные российские пранкеры Вован и Лексус (они же Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) развели еще одного западного «демократа», коим Бах имеет наглость себя считать. Пранкеры выложили 42-минутный разговор с главой МОК, представившись неким политиком из Африки. В этой беседе Бах, как и другие жертвы Вована и Лексуса, не только в очередной раз доказал тотальный уровень падения западных элит и служб безопасности, но и откровенно наговорил лишнего.

    Прежде всего господин Бах поделился с «африканским чиновником» недопустимостью проведения российских Игр дружбы. Мол, они ставят олимпийские перспективы атлетов под угрозу. В переводе с баховского на русский это означает, что спортсмены, которые выступят на Играх дружбы, примут сторону России – а значит, их нужно отстранять от Олимпиады. При этом глава МОК подчеркнул, что это именно политический вопрос, чем в очередной раз доказал, что о принципе «спорт вне политики» можно забыть.

    Но дальше началось, казалось бы, невозможное: Бах заявил, что МОК просил и просит украинцев следить за российскими спортсменами в интернете, точнее, за их высказываниями, и тут же передавать информацию в комитет. Тот факт, что в разборке серьезных дядек всегда нужны шестерки, ни для кого не секрет. Как и не секрет, что после окончания разборки эти шестерки отправляются в утиль. В этой связи отрадно, что Бах прокололся и самолично назвал-таки имя этой шестерки.

    Также Бах подчеркнул, что МОК готов приступить к созданию коалиции, бойкотирующей Игры дружбы. И эту идею поддерживают весь Евросоюз и лично Эммануэль Макрон. Поэтому в борьбу против России надо включаться и таинственному африканцу вместе со всей Африкой, дабы защитить целостность спорта. Здесь радует только то, что Россия более чем активно работает в Африке – и очевидно, что склонить Африку на свою сторону МОК не сможет. По крайней мере, в ближайшее время.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова мгновенно отреагировала на выложенное Вованом и Лексусом видео, назвав слова Баха «грязносердечным признанием». Также Захарова заявила: «Отношения президента МОК Баха с Национальным олимпийским комитетом Украины и ее чиновниками, признания в «просьбе следить за российскими атлетами» должны стать предметом тщательного расследования. Подобные кулуарные договоренности, основанные на старой немецкой традиции доносительства, с новой стороны подсвечивают раздутый теми же немцами – германскими «расследователями» – допинговый скандал, несправедливо выбивший из спортивной колеи немало российских спортсменов. Надеюсь, международные спортивные журналисты не оставят без внимания эту вопиющую ситуацию, которая, на мой взгляд, является «Уотергейтом» для МОК в целом и лично для Баха».

    Вывод напрашивается не самый радужный. Безусловно, Бах доказал, что он знатный «интеллектуал», как и многие его западные коллеги, но от этого не легче. Российские пранкеры провели отличную работу, но даже они не смогли вытащить из главы МОК ничего нового, кроме слов об украинском следе. А всё потому, что нового уже и не вытащить – даже мэр Парижа Анн Идальго, недавно заявившая, что на предстоящей Олимпиаде россиянам не рады, говорила нечто подобное на протяжении всего года.


    Нам остается только принять то, с кем приходится иметь дело. Принять, что олимпийские принципы и хартия давно превратились в бессмысленные буквы, и начать восстанавливать то, что было разрушено. А именно: достойно возродить славные советские соревнования, тот же «Кожаный мяч», охватывавший весь Советский Союз и давший футболу Валерия Карпина, Федора Черенкова, Игоря Колыванова и других больших мастеров.

    Но главное – необходимо наконец выработать единую линию по отношению к МОК и Олимпиаде. Пока же получается, что одни ратуют за то, чтобы российские атлеты ехали в Париж, а другие называют это предательством. Крайними, естественно, остались спортсмены, которые совершенно не понимают, что им делать.

    И первый серьезный шаг уже сделан – первые в истории Игры будущего прошли великолепно, на очереди – Игры дружбы, и ничто не мешает России и дружественным ей государствам продолжить эту традицию.

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