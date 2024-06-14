17-й по счету чемпионат Европы по футболу стартует в Германии 14 июня. И какого-то трепета перед его стартом у болельщиков будто бы и нет. Конечно, любой крупный турнир сборных – это событие, интриги, шанс для игроков проявить себя и вызвать желание больших клубов вывалить крупную сумму за новенькую звездочку. Но есть масса оснований считать, что этот Евро будет если не провальным, то очень проблемным.

Местные власти много говорят об угрозе исламистских нападений – либо непосредственно на матчах, либо на каком-то из фанатских фестивалей. А 9 июня полиция провела инструктаж для сборной Англии, игрокам которой угрожают ограблением их домов, пока они бегают по немецким зеленым газонам. Также не исключено, что арабские жители Франции снова устроят погромы в Париже, как это было в 2022 году, когда французы выбили с чемпионата мира сборную Марокко. Безусловно, я не желаю, чтобы нечто подобное произошло. Но в том, что такие угрозы со стороны мигрантов имеют место быть – Запад виноват сам.

Со спортивной точки зрения нынешний турнир вряд ли преподнесет сюрпризы. Выиграет его, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы. Италия проходит смену поколений и не может похвастать россыпью гениев в своем составе. То же происходит с Германией, тащить которую придется ветеранам 30+ – Тони Кроосу, Томасу Мюллеру, Мануэлю Нойеру и Илкаю Гюндогану.

Бельгия, которую долгие годы называли главным претендентом на всё подряд, не выиграла ничего – и ее поистине блестящее поколение уже постарело. То же касается и Хорватии, которая не подготовила достойной смены 38-летнему Луке Модричу и 35-летнему Ивану Перишичу. Хотя хорваты обязательно попортят нервы соперникам, на золото им рассчитывать не приходится. Испания же слишком молода и неопытна, чтобы всерьез рассчитывать на первое место. Хотя эта команда может стать тем самым сюрпризом, который посрамит скептиков.

У Англии шансы есть, но нет нормального тренера, который способен раскрыть потенциал огромного количества талантливых игроков. По сути, они вынуждены сами выдумывать, что и как делать. Недавнее позорное поражение в товарищеском матче от исландцев перед глазами 90 тыс. болельщиков на «Уэмбли» – тому доказательство.

Больше всего шансов у Португалии и Франции – команд с потрясающей глубиной составов и опытом больших международных побед. А вот Нидерланды, Дания, Турция и, упаси Господь, Украина будут если не мальчиками для битья, то статистами на этом футбольном празднике. Справедливости ради – им была бы и сборная России, если бы ее не отстранили на «демократических» основах, не имеющих ничего общего с принципом «спорт вне политики».

Почему в европейском футболе наблюдается такой кризис? Причин несколько. Первая из них – астрономические ценники игроков. И виной тому прежде всего Английская премьер-лига. В ней практикуются баснословные выплаты клубам за права на телетрансляции их матчей, в результате чего даже самый скромный коллектив, попавший в элитный английский дивизион, заваливают какими-то немыслимыми деньгами.

И отсюда рождается вторая причина – сомнительные управленцы и агенты, которые прекрасно понимают: если английский клуб хочет кого-то купить, цену нужно умножать на два, а то и на три. Самым ярким примером этого стал лондонский «Челси», поспешивший выгнать Романа Абрамовича, а теперь от этого страдающий. Пришедший на его место американский миллиардер Тодд Боули сразу начал разбазаривать деньги и хайповать на трендах. Мало того, что он потратил больше миллиарда евро на совершенно идиотские по своей сути трансферы, так еще и банально выбросил море денег на ветер. Например, «Челси» купил украинского полузащитника Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» за 100 млн евро, хотя красная цена этому без сомнения талантливому игроку – 20 млн, максимум 30 млн. И самое печальное, что этому нет конца – европейские клубы продолжают платить неразумные деньги за футболистов, которые не стоят и половины.

Что касается Украины, то тренд на скупку молодых игроков из этой страны, похоже, сошел на нет. Как сходит и политически-общественное сочувствие к якобы несправедливо обиженным представителям этой страны. Поэтому ожидать, что УЕФА даст команду подсуживать или вытягивать Украину – не приходится.

Но если с отстранением России от международных матчей и присутствием там Израиля («это другое») давно все понятно, то неприглашение на Евро рефери Сергея Карасева – это очередной позор европейских футбольных чиновников. Карасев – один из лучших арбитров мира, и явно не испортил бы общей картины. Но нет – у него не тот паспорт. В этом контексте удивительно, что на турнир не пригласили лучшую женщину-арбитра – француженку Стефани Фраппар. Возможно, причина в том, что она не трансгендер.

Что касается европейских сборных, то в списке самых сильных и перспективных из них неслучайно оказываются, например, Франция, Бельгия или Нидерланды – знаменитые колониалисты. В сетях давно шутят, что в составе французской команды из белокожих людей остались только массажист и водитель автобуса. То же касается и Бельгии, страны, разделенной на культурно-языковые сообщества: фламандское, французское и немецкое. Но первые скрипки в ней играют люди с фамилией Лукаку, Опенда, Бакайоко, Доку, Онана, Мангаля и другие выходцы из Африки. Из белокожих лидеров остались только Де Брюйне, Троссард, да и всё, пожалуй. Нидерланды также планомерно теряют «коренных» игроков: более половины футболистов в заявке команды на Евро – темнокожие ребята.

Возможно всё вышеперечисленное покажется читателю чрезмерно раздутым, житейским и проходящим. Но нельзя отрицать, что Запад (хоть политический, хоть футбольный) идет куда-то не туда. Пока российские клубы яростно восстанавливают детские академии, наполняют составы юными доморощенными игроками, почти все европейские топ-клубы делают ставку на бывших африканцев. И единственная радость от отстранения России в том, что мы снова идем по альтернативному пути, делая ставку на своих – пусть и вынужденно.