  • Новость часаГруппировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ под Харьковом
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    Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пора вынуть голову из информационной духовки

    Изъяны блогосферы как источника информации являются продолжением ее достоинств. Да, новостей в Сети очень много. Но значительную их часть можно квалифицировать как распространение слухов. Если раньше понятие «агентство ОБС» расшифровывалось как «одна баба сказала», то сегодня это следует понимать как «один блогер сказал».

    9 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Франция пытается сохранить потрепанное лицо

    Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.

    4 комментария
    26 июня 2024, 14:47 • Новости дня

    Сакс: Отмена США запрета для подрядчиков приблизит отправку войск на Украину

    Миллиардер Сакс: Отмена США запрета для подрядчиков приблизит отправку войск на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возможное снятие запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине приблизит отправку войск США в страну, считает американский миллиардер Дэвид Сакс.

    Как сообщил Сакс, комментируя информацию CNN, отказ делает на шаг ближе к американскому военному присутствию на Украине, чего следует ожидать во время второго срока Байдена, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки военных подрядчиков на Украину для обслуживания американского оружия.

    25 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    Глава офиса Зеленского назвал цель Украины в конфликте с Россией
    Глава офиса Зеленского назвал цель Украины в конфликте с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал горящий Кремль целью Киева в конфликте, об этом он сказал в интервью изданию Time.

    Интервью проходило в кабинете Ермака. Журналист спросил у него о целях Киева в противостоянии с Россией. Тогда Ермак показал керамический череп, на котором был изображен горящий Кремль, передает РИА «Новости».

    «Это цель», – ответил Ермак.

    Напомним, после удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

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    26 июня 2024, 09:47 • Новости дня
    СМИ: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»

    Time: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»

    СМИ: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»
    @ Urs Flueeler/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Участвовавшая в саммите по Украине в Швейцарии американская делегация крайне негативно оценила мероприятие, назвав его «кучей навоза», пишет Time.

    В частности, делегаты США обратили внимание на то, что посадочная площадка для вертолетов, на которых они прилетели на саммит, находилась рядом с ветхим сараем, за забором которого была большая куча навоза, передает РИА «Новости».

    Один из участников со стороны США указал на символичность такой встречи, заметив, что на саммите «много дерьма, которое нужно разгребать».

    Другие участники делегации жаловались на то, что саммит не оправдал их ожиданий и не привел к конструктивному диалогу по урегулированию ситуации на Украине.

    Кроме того, делегаты выразили разочарование, что на саммите не было представителей России.

    Ранее бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей заявила, что решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой.

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    25 июня 2024, 15:56 • Новости дня
    Лавров сформулировал требования к Западу для начала переговоров по Украине

    Лавров: Россия готова разговаривать по Украине, но не на ультимативной основе

    Tекст: Ольга Никитина

    Разговор по Украине следует начать с чистого листа, без каких-либо заготовок, которые бы подсовывались Киеву со стороны Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе общения с белорусскими студентами.

    Россия, по его словам, признательна тем странам, что отстаивают линию о бессмысленности «посиделок», если Москва не участвует в такого рода встречах, передает ТАСС.

    Кроме того, Лавров заявил, что разговор по Украине следует начать с чистого листа, без каких-либо заготовок, которые бы подсовывались со стороны Запада. Либо Запад должен предоставить России реалистичную картину своего видения того, как можно достичь урегулирования конфликта на Украине, отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей заявила, что решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой. В Кремле заявляли ранее, что предложения президента Владимира Путина открывают возможность сразу положить конец конфликту на Украине.

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    26 июня 2024, 09:40 • Новости дня
    Кэмерон ответил Вовану и Лексусу на вопрос о приглашении Украины в НАТО

    Глава МИД Британии Кэмерон Вовану и Лексусу: Украина не будет приглашена в НАТО на саммите в июле

    Кэмерон ответил Вовану и Лексусу на вопрос о приглашении Украины в НАТО
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    На саммите НАТО в июле Украина не получит приглашения в НАТО, сообщил пранкерам глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

    Кэмерон пообщался с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые в разговоре с ним представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

    Приглашения не будет, заявил британский премьер, пояснив, что «Америка его не поддержит».

    Запись разговора опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса.

    Ранее сенатор Константин Долгов заявил газете ВЗГЛЯД, что США, обещая Украине членство в НАТО, демонстрируют запредельное двуличие. Вступление этой страны в альянс не соответствует интересам Вашингтона, говорит член Совфеда.

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    26 июня 2024, 11:02 • Новости дня
    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения

    Сенатор Долгов посоветовал Пентагону внимательно слушать Путина, чтобы не волноваться

    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения
    @ Ron Sachs/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Разговоров об отправке северокорейских военных в зону СВО никогда не шло, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Так он прокомментировал слова представителя Пентагона Патрика Райдера о намерении ведомства следить за якобы возможным появлением солдат КНДР на Украине. На этом фоне парламентарий посоветовал американским чиновникам внимательнее изучать заявления Владимира Путина.

    «Заявление представителя Пентагона – это фантазм», – считает сенатор Константин Долгов. Он напомнил, что после визита в КНДР Владимир Путин четко дал понять: нет никакой необходимости использовать северокорейских солдат в конфликте на Украине, поскольку наши военнослужащие полностью справляются с выполнением задач СВО.

    «Разговоров об отправке иностранных военнослужащих в зону боевых действий никогда не шло. Нет их и сейчас», – подчеркнул парламентарий. На этом фоне собеседник дал несколько советов чиновникам Минобороны США. «Первое: им необходимо научиться слушать, что именно говорит наш президент», – указал Долгов.

    «Уверен, если они начнут более внимательно изучать его точку зрения на проблемы международной политики, многие вопросы исчезнут сами собой. Второе: Вашингтону стоит перестать поставлять оружие и оказывать финансовую помощь Украине. Как только это произойдет, у представителей Пентагона исчезнет большая часть оснований для беспокойства», – заключил сенатор.

    Ранее в Пентагоне выразили озабоченность возможностью отправки на Украину северокорейских военных. По словам пресс-секретаря военного ведомства США Патрика Райдера, за этим «определенно стоит последить», особенно после встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшейся на прошлой неделе.

    При этом представитель Пентагона оговорился, что если бы он был на месте северокорейского военачальника, то не принял бы решения об отправке личного состава на Украину. Тем не менее российский лидер уже заявлял об отсутствии необходимости привлечения солдат КНДР в зону конфликта, писал «Интерфакс».

    Однако сближение Москвы и Пхеньяна вызывало панику в западных СМИ. Так, американские и европейские издания писали, что укрепление военного сотрудничества двух государств может значительно изменить геополитические реалии азиатского региона.

    Напомним, во время визита Владимира Путина в Северную Корею был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Стороны установили, что в случае атаки, предпринятой противником на одного из участников соглашения, союзник обязуется немедленно оказать ему военную и иную помощь.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия сотрудничества двух государств в сфере безопасности для АТР. Взаимодействие Москвы и Пхеньяна также наращивается в сферах космических исследований и мирного атома.

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    26 июня 2024, 07:56 • Новости дня
    Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Москве
    Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Москве
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет Ил-76 с с освобожденными из украинского плена российскими военными в ходе обмена приземлился в Москве.

    Известно, что военнослужащие будут проходить в Москве лечение и реабилитацию, освобожденным их плена также будет оказана необходимая психологическая помощь, передает РБК.

    Ранее Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 90 российских военнослужащих.

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    25 июня 2024, 21:12 • Новости дня
    Расширение ЕС назвали невозможным в течение пяти лет

    Еврокомиссар спрогнозировал, что следующие пять лет не будет вступлений новых стран в ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Высока вероятность того, что новые страны не смогут вступить в ЕС в период работы следующего состава Еврокомиссии – до конца 2029 года, поскольку он не уполномочен осуществлять прием новых членов, заявил в Люксембурге еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи.

    Он отметил, что следующий состав ЕК «должен лишь подготовить расширение Евросоюза, он завершит свои полномочия в октябре 2029 года», передает ТАСС.

    Ранее Украина и Молдавия начали процесс переговоров о вступлении в Евросоюз, в Люксембурге стартовало первое заседание межправительственной конференции ЕС – Украина и ЕС – Молдавия.

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    25 июня 2024, 20:55 • Новости дня
    США собрались отправить специалистов по ремонту оружия на Украину

    CNN: США могут отправить на Украину военных подрядчиков для ремонта оружия

    США собрались отправить специалистов по ремонту оружия на Украину
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон рассматривает возможность отправки военных подрядчиков на Украину для обслуживания американского оружия, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

    Администрация американского лидера Джо Байдена изучает возможность снятия фактического запрета на размещение военных подрядчиков на Украине, сообщил телеканал, передает ТАСС. Данная мера, по словам источников CNN, позволит обеспечить ремонт вооружения, предоставленного Киеву Вашингтоном.

    Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, план находится на стадии разработки. Отмечается, что снятие запрета станет «еще одним значительным изменением» политики Байдена в отношении Украины.

    Ранее журнал Foreign Policy сообщил о запрете украинским компаниям со стороны законодательства США чинить стволы гаубиц M777.

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    26 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки поразили живую силу и технику семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Поражение нанесено 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригадам ВСУ, 36-й бригаде морской пехоты, 13-й бригаде нацгвардии и 127-й бригаде теробороны в районах Терновой, Глубокого, Ветеринарного, Тихого, Веселого, Нескучного, Питомника, Волчанска и Липцев, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, американскую боевую машину Bradley, орудие M119 американского производства, два орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, РЛС AN/TPQ-50 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Западная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 30-й, 66-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 112-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах Синьковки, Петропавловки, Табаевки Харьковской области, Платоновки ДНР, Макеевки и Червоной Дибровы ЛНР.

    Также силы России отразили две контратаки украинских штурмовиков 3-й механизированной бригады.

    Потери украинской стороны составили до 400 военнослужащих, танк, пять пикапов, установка М109 Paladin производства США, два РСЗО БМ-21 «Град» и два полевых склада боеприпасов.

    Ранее ВС России уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ.

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    26 июня 2024, 11:02 • Новости дня
    Водолазы нашли на пляже в Севастополе неразорвавшийся кассетный боеприпас

    МЧС: В районе атакованных пляжей в Севастополе нашли неразорвавшийся боеприпас

    Водолазы нашли на пляже в Севастополе неразорвавшийся кассетный боеприпас
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Спасатели обнаружили один неразорвавшийся кассетный боеприпас в акватории Севастополя после ракетного удара ВСУ по пляжам Учкуевка и Любимовка, сообщили в МЧС.

    Водолазы обследовали уже более двух гектаров морского дна из 6,5 запланированных. Обнаруженный боеприпас будет уничтожен на месте. Специалисты МЧС также осмотрели береговую линию в зоне удара. В работах задействованы 19 человек, четыре машины и одно плавсредство, сообщает канал «360».

    Напомним, ВСУ в воскресенье совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя поставленными США ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей.

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    25 июня 2024, 17:39 • Новости дня
    Украина и Молдавия начали переговоры о приеме в ЕС

    Украина начала длительный процесс переговоров о приеме в ЕС

    Украина и Молдавия начали переговоры о приеме в ЕС
    @ Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина и Молдавия начали процесс переговоров о вступлении в Евросоюз, в Люксембурге стартовало первое заседание Межправительственной конференции ЕС – Украина и ЕС – Молдавия.

    О предстоящем долгом и трудном процессе заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, при этом он отметил, что стороны сделали значительный шаг вперед, сообщает ТАСС.

    «Мы также должны признать, что предстоящий путь потребует постоянных усилий, самоотверженности и дальнейших существенных реформ», – сказал он.

    Мишель отметил, что Украине и Молдавии необходимо будет продолжить работу по укреплению институтов, борьбе с коррупцией и повышению экономической стабильности, чтобы соответствовать строгим стандартам полноправного членства в ЕС.

    Напомним, Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о принятии Украины и Молдавии в сообщество.

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    25 июня 2024, 16:20 • Новости дня
    Назван причастный к оружию массового поражения на Украине чиновник США

    В Минобороны заявили о причастности США к деятельности с оружием массового поражения на Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший и. о. директора управления по вопросам противодействия оружию массового поражения США Дэниел Герстин, а также несколько украинских должностных лиц причастны к незаконной деятельности с компонентами оружия массового поражения на украинской территории, заявил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Кириллов в ходе брифинга по анализу документов, связанных с военно-биологической деятельностью США, отметил, что Герстин с 2013 года активно сотрудничал с государственными структурами Украины для продвижения военно-биологических программ США и перевода украинских лабораторий на американские стандарты, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что на Украине проводили для Запада испытания способного вызвать рак препарата.

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    26 июня 2024, 13:57 • Новости дня
    Захарова: Очередной «контрнаступ» может обернуться для Киева небывалыми потерями
    Захарова: Очередной «контрнаступ» может обернуться для Киева небывалыми потерями
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Последствия приуроченного к саммиту НАТО очередного украинского «контрнаступа» могут оказаться для Киева более катастрофическими, нежели после аналогичной авантюры, предпринятой год назад, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, появляются сообщения о планах Киева организовать накануне саммита НАТО очередной «контрнаступ», при этом прошлый «контрнаступ» превратился в «контрзаступ»и привел к очевидным последствиям для киевского режима, но, видимо, деньги прошли, заказ принят, передает ТАСС.

    Захарова добавила, что при этом на Банковой абсолютно не считаются с тем, что последствия этой авантюры могут оказаться еще страшнее катастрофических потерь, которые ВСУ понесли в ходе предыдущей аналогичной авантюры летом 2023 года».

    Ранее политолог Владимир Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ.

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    25 июня 2024, 16:12 • Новости дня
    Лавров: Россия не прекратит СВО на период переговоров по Украине

    Лавров: Россия не прекратит СВО на период переговоров по урегулированию на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия всегда готова к мирным переговорам по Украине, но на этот период специальную военную операцию прекращать не станет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами Академии управления при президенте Белоруссии.

    Лавров напомнил, что Россию подобным образом уже обманывали в апреле 2022 года, передает ТАСС.

    В Кремле заявили ранее, что предложения президента Владимира Путина открывают возможность сразу положить конец конфликту на Украине.

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    26 июня 2024, 09:55 • Новости дня
    Захарова призвала психиатров изучить заявления советника Зеленского

    Захарова призвала психиатров изучить заявления советника офиса Зеленского Подоляка

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала юристов, историков и психиатров изучить слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что в Крыму «не должно быть мирной жизни».

    В эфире радио Sputnik она выразила надежду, что это поможет понять, как человек может докатиться до таких высказываний.

    Захарова добавила, что киевский режим и администрация Зеленского ненавидят жителей Севастополя и Донбасса. По словам дипломата, это глубинная ненависть, которая никогда не пройдет, «если этим специализированно не заниматься».

    «Вот вам и ответ, о чем мы говорим, когда произносим слово денацификация», – отметила Захарова.

    Ранее Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

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