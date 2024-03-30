Польский футболист Рыбус рассказал о травле из-за игры за российский клуб

Футболист «Рубина» Рыбус: Россия сделала из меня мужчину, а хейтеры желали смерти

Tекст: Вера Басилая

Рыбус рассказал, что ему писали различные сообщения: о том, что он продался и его призовут в российскую армию.

«Говорили убраться к черту... И никогда не возвращаться в Польшу. Что я тряпка, предатель. Было больно, но я знал, что могу с этим столкнуться», – приводит слова Рыбуса sport.tvp.pl, передает РИА «Новости».

Футболист рассказал, что, как профессиональный спортсмен, часто сталкивался с жесткой критикой, но то, что произошло после начала действий на Украине, было похоже на лавину, масштаб ненависти был невероятным, ему желали смерти.

По его словам, он всего добился в России, где стал настоящим мужчиной, у него здесь семья и дом. Рыбус не считает, что должен уезжать из России, так как не причиняет никому вреда, играя в футбол.

В июне 2022 года Польский футбольный союз объявил, что Рыбус после перехода в московский «Спартак» не будет вызываться в расположение сборной. Летом 2022 года Рыбус подписал контракт со «Спартаком», в июне 2023 года защитник перешел в казанский «Рубин».