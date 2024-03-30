Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.19 комментариев
Польский футболист Рыбус рассказал о травле из-за игры за российский клуб
Футболист «Рубина» Рыбус: Россия сделала из меня мужчину, а хейтеры желали смерти
Польский защитник казанского «Рубина» Мацей Рыбус рассказал о травле, с которой столкнулся после начала спецоперации на Украине. Футболист заявил, что не собирается покидать Россию, где он «стал настоящим мужчиной, создал семью и добился своих наибольших футбольных успехов».
Рыбус рассказал, что ему писали различные сообщения: о том, что он продался и его призовут в российскую армию.
«Говорили убраться к черту... И никогда не возвращаться в Польшу. Что я тряпка, предатель. Было больно, но я знал, что могу с этим столкнуться», – приводит слова Рыбуса sport.tvp.pl, передает РИА «Новости».
Футболист рассказал, что, как профессиональный спортсмен, часто сталкивался с жесткой критикой, но то, что произошло после начала действий на Украине, было похоже на лавину, масштаб ненависти был невероятным, ему желали смерти.
По его словам, он всего добился в России, где стал настоящим мужчиной, у него здесь семья и дом. Рыбус не считает, что должен уезжать из России, так как не причиняет никому вреда, играя в футбол.
В июне 2022 года Польский футбольный союз объявил, что Рыбус после перехода в московский «Спартак» не будет вызываться в расположение сборной. Летом 2022 года Рыбус подписал контракт со «Спартаком», в июне 2023 года защитник перешел в казанский «Рубин».