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    Мечте Сергея Галицкого не суждено сбыться

    @ Степан Ноздрев/ТАСС

    15 апреля 2024, 12:26 Мнение

    Мечте Сергея Галицкого не суждено сбыться

    Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов

    Главный редактор InVoice Media

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    Итоги субботнего матча «Краснодар» – «Зенит», в котором питерцы одержали волевую победу со счетом 2:1, по сути, убили всю интригу в чемпионате. За семь туров до конца первенства отрыв гегемона от краснодарцев составляет всего четыре очка. Казалось бы, вся борьба за золото впереди. Но вряд ли.

    В оставшихся матчах в гости к «Зениту» приедут «Оренбург», «Рубин», ЦСКА и «Ростов». Учитывая, что питерцы набрали ход после некоторого провала в середине чемпионата, шансов против них нет даже у армейцев, которые, наоборот, сдулись на финише турнира. Также «Зенит» сыграет с «Динамо», «Факелом» и «Ахматом» в гостях и потерять очки может разве что против динамовцев, хотя и они давно не показывают своей лучшей игры. «Ахмат» в последнем туре вовсе опозорился, уступив дома «Балтике» 1:7, а кусачий «Факел» к тому времени, скорее всего, решит вопрос с сохранением прописки в РПЛ и не будет сверхмотивирован даже против питерцев. И если не произойдет никаких чудес, то в итоге «Зенит» наберет 61-64 очка.

    А что «Краснодар»? Клуб Сергея Галицкого великолепно шел всю дистанцию, но затем (по неведомым причинам) уволил сербского тренера Владимира Ивича и вернул бывшего наставника Мурада Мусаева. Оба специалиста прекрасны, но практика показывает, что у «Краснодара» банально не хватило бензина на всю «трассу». Это было особенно заметно в игре с питерцами: первый тайм краснодарцы были быстрее и яростнее, повели в счете, а после перерыва совсем не понимали, что делать и как везде успеть. «Зенит» же довольно спокойно перевернул игру и вернулся на первое место в таблице.

    «Краснодару» осталось принять дома «Факел», «Балтику», «Ахмат» и «Динамо». Казалось бы, минимум 10 очков упадут в копилку, но учитывая количество того самого «бензина», а именно – слабую скамейку запасных, возможны любые сюрпризы. Также «Краснодар» отправится в гости к сильным «Крыльям Советов», всё еще мотивированному «Спартаку» и внезапно очнувшемуся «Сочи» – и рассчитывать на девять очков в этих матчах будет малореально. Таким образом, в лучшем случае «Краснодар» наберет очков 60, вряд ли больше.

    Обидно, досадно, но ладно. Клуб Галицкого любят очень многие нейтральные болельщики, да и фанаты других команд в массе своей симпатизируют «Краснодару». По тем причинам, что это единственный большой частный клуб в России, клуб с одним из лучших (если не лучшим) стадионов мира, клуб с прекрасной академией (у которой также есть классная арена) и правильным подходом – ставкой на собственных воспитанников. Именно поэтому многие желали «Краснодару» первого в истории золота в этом сезоне, но увы – теперь это кажется чем-то из разряда фантастики.

    А так как бан от демократического Запада лишил российские клубы права играть в еврокубках, то и борьба за попадание в пятерку уже не представляет собой чего-то интересного. Другое дело – дно таблицы. Там будет весело. И вероятнее всего, мы увидим, как грозненский «Ахмат» покинет Премьер-лигу напрямую, как и екатеринбургский «Урал». А «Сочи» и калининградская «Балтика» сразятся в переходных матчах с клубами из Первой лиги, которые займут третье-четвертое места в своем турнире. 

    А что дальше? Дальше российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень. Сборная России постепенно привлекает большие команды для товарищеских матчей и показывает неплохие результаты – одна победа над Сербией 4:0 говорит о многом.

    Безусловно, без еврокубков топ-клубам тяжело – это тормозит их развитие и не позволяет заманивать больших легионеров, а они обязательно нужны хотя бы для развития молодых российских игроков. Но учитывая, что Российский футбольный союз отказался от перехода в Азию и явно ждет снятия бана от УЕФА, можно предположить, что эта «реабилитация» скоро случится. Если не в этом году, то точно в следующем. Как бы это не выглядело с политической и идеологической точек зрения, с точки зрения экономики это нужно российскому футболу.

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