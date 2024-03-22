  • Новость часаРакетным ударом в Харькове поражены танковый завод и две ТЭЦ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В чем лукавство «олимпийского перемирия»
    Правда и победа
    22 марта 2024, 09:08 Мнение

    В чем лукавство «олимпийского перемирия»

    Было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

    ООН приукрасила масштабы репрессий на Украине
    В Европе вспомнили предсказание Меркель о последствиях вступления Украины в НАТО
    В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000
    В Центральной России наступил сезон аллергии

    В последнее время французский президент Эммануэль Макрон очень много суетится по поводу Украины. В процессе этой суеты им овладело странное желание. Он вдруг захотел, чтобы Россия в одностороннем порядке прекратила огонь и приостановила свою специальную военную операцию против киевского режима на время проведения Олимпийских игр в Париже, которые должны состояться в августе текущего года.

    Это пожелание отличается сочетанием беспомощности и цинизма. Вроде бы главный француз делает попытку усовестить Россию, апеллируя к традиции «олимпийского перемирия»: мол, нехорошо стрелять, когда люди со всего мира съехались на праздник спорта. Но вместе с тем он почему-то не замечает, что сама Россия на этот праздник не допущена, если не считать небольшого количества спортсменов, которые согласятся на нейтральный статус. С тем же успехом можно требовать, чтобы Россия переставала защищать себя по любым другим поводам, которые ее не касаются. Например, в честь Дня Парижской коммуны, Дня взятия Бастилии или праздника «божоле нуво».

    Кроме того, у конфликта все-таки не одна сторона, поэтому ради праздника спорта можно было бы кое-что попросить и у Украины. Хотя бы не обстреливать мирные города. Но нет, к Украине насчет олимпийского перемирия никто не пристает. Да и сама Франция могла бы по случаю Олимпиады притормозить поставку киевскому режиму средств убийства. И попросить сделать то же самое своих союзников по НАТО. Есть же у них «снарядная коалиция», «танковая коалиция». Сколотили бы «коалицию за перемирие». Вот это был бы настоящий жест доброй воли. А так получается сплошное лукавство и лицемерие.

    Впрочем, есть повод внимательнее присмотреться и к самой идее олимпийского перемирия. Кто-то, может быть, думает, что это почтенная традиция. Увы, это не совсем так. Да, что-то такое было у греков, еще во времена античных олимпиад. Однако возрожденное олимпийское движение отнюдь не спешило эту традицию возобновлять. Во время мировых войн – Первой и Второй – Игры просто не стали проводить от греха подальше. США воевали в Корее, во Вьетнаме, Олимпийские игры в это время спокойно проводились, но о прекращении огня никто не заикался. О том, какой хороший обычай был у греков, МОК вспомнил только в 1992 году, призвав все страны мира приостанавливать военные действия в течение периода, начинающегося за неделю до открытия Игр и заканчивающегося через неделю после их закрытия.

    Не знаю, было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой и должен прекрасно понимать, какую карту разыгрывает.

    Вспомним, как в 2008 году грузинский режим Саакашвили приурочил нападение на Южную Осетию и штурм Цхинвала к началу летней Олимпиады в Пекине, рассчитывая на то, что Россия не посмеет омрачить праздник спорта в дружественной стране. Этот шаг, конечно, был согласован с западными кураторами. Тогда российское руководство не купилось на этот шулерский прием – и в результате наша страна была объявлена первым нарушителем олимпийского перемирия с момента, когда об этой традиции вспомнил МОК.

    В феврале 2014 года западные страны назначили решающий этап подготовки переворота на Украине именно на время зимней Олимпиады в Сочи. К окончанию Игр Янукович уже бежал из Киева – и процесс необратимо пошел в направлении нынешней точки. Президент Франции, чье руководство тогда тоже очень суетилось и было гарантом соглашения между оппозицией и Януковичем (которое было обманом), а потом и гарантом Минских соглашений (которые тоже были обманом), мог бы вспомнить, как его страна в то время злоупотребила принципами олимпийского движения. Вот такова цена олимпийского миролюбия.

    Вообще нам давно пора понять: когда США, Великобритания, Франция, Германия или иная западная страна намекает на то, что мы могли бы сделать нечто ради принципов цивилизованности и гуманизма, это означает, что готовится очередной обман. Во-первых, всякий раз подразумевается, что мы это должны сделать «для начала»: сказали «А» – значит, скажете и «Б». Во-вторых, эти люди принципиально не умеют договариваться, держать слово и никогда не пойдут нам навстречу. Их ослепляет желание нас победить. Недоговороспособность Запада в конечном счете и стала причиной СВО.

    Мы желаем мира гораздо больше, чем эти лицемеры. И если бы была реальная возможность прекратить военные действия и достичь целей СВО к августу 2024 года, наша страна ухватилась бы за нее обеими руками. Если французам нужен временный мир ради олимпийских приличий, то нам нужно, чтобы в Донецке и Белгороде перестали гибнуть люди. Это более серьезный мотив, не правда ли?

    Но все знают, что ключ к скорейшему миру – в руках Запада. Как же можно требовать перемирия в августе и одновременно поставлять оружие ради того, чтобы ВСУ гарантированно продержались до этого самого августа? Более того, натовские штабы разрабатывают военные планы уже и на 2025 год.

    Что бы мы ни делали, хорошими для Запада мы не будем. Остается быть хорошими для самих себя.

    Другие материалы автора


    Главное
    Российские войска поразили завод ракетных деталей в Николаеве
    Роскосмос назвал причину отмены запуска «Союза» к МКС
    Нарышкин заявил, что США утратили влияние на цену нефти
    В США обвинили Apple в монополизме
    В Молдавии разрешили голосовать по почте из США и Канады
    У ФАС появились вопросы к тарифам «Яндекс Такси»
    Место проведения «Интервидения» решили изменить

    Западные фантазии об отказе от нефти и газа терпят крах

    Стратегия энергетического перехода и отказа от нефти и газа терпит неудачу, вынесли вердикт в одной из крупнейших нефтяных компаний Saudi Aramco. То, что Запад хочет отказаться от традиционных углеводородов, не означает, что мир последует за ним. Западу придется посмотреть правде в глаза. Какие пять ошибок он не замечает? Подробности

    Перейти в раздел

    ООН приукрасила масштабы репрессий на Украине

    В ООН признали, что власти Украины пытают людей, которых подозревают в сотрудничестве с Россией. По данным профильного управления, в рамках борьбы с «предателями» заведено более шести тысяч уголовных дел. Однако, как считают российские чиновники и правозащитники, в реальности ООН приуменьшает масштабы репрессий на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    Крымский мост получает поддержку с севера

    Ключевые города новых территорий – Мариуполь и Бердянск – получили прямое железнодорожное сообщение с «большой» Россией. Но этот маршрут вскоре пройдет и дальше, вплоть до Севастополя, став таким образом сухопутной альтернативной Крымскому мосту. «Сухопутный мост» имеет стратегическое значение – не только экономическую, но и военную ценность. Подробности

    Перейти в раздел

    Спецслужбы Сербии заподозрили релокантов из России

    Сербские власти внезапно увидели угрозу национальной безопасности в специфической активности лиц из числа российских граждан, которые в значительном числе переехали в эту страну. Кто именно эти люди, почему они привлекли внимание сербских спецслужб? Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............