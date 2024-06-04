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    Отечественный футбол учится играть без Европы

    @ Александр Вильф/РИА Новости

    4 июня 2024, 09:18 Мнение

    Отечественный футбол учится играть без Европы

    Как российская экономика не умерла от санкций, а получила стимул к развитию, так и российский футбол стал развиваться ускоренными темпами. Да, без звездных легионеров стало несколько скучнее, зато сборная России регулярно получает большое количество новой талантливой молодежи.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов

    Главный редактор InVoice Media

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    Свершилось. Питерский «Зенит» в очередной, уже шестой раз подряд, взял золото РПЛ, тем самым удачно отпраздновав свое 99-летие. Но, в отличие от прошлых лет, даже команда Сергея Семака не верила в столь чудесный исход в последнем туре. Сине-бело-голубым, которые дали шанс на первое место «Краснодару» и «Динамо», нужно было не только победить «Ростов» дома, но и верить, что динамовцы проиграют тому самому «Краснодару» в гостях. Так и вышло.

    «Динамо», удивительным образом имевшее лучшие шансы на золото, уступило «Краснодару». Оно и логично – динамовцам нужно было просто не проиграть, и они вышли на поле отстоять нули и начисто забыли про атаку. Такое всегда или почти всегда заканчивается фиаско – итоговые 0:1 не в пользу динамовцев не стали сюрпризом. «Зенит» же, хоть и не без труда, обыграл «Ростов» и забрал очередной чемпионский титул.

    По сути, РПЛ почти повторила сезон 2016/2017, когда «Зенит» был столь же нестабилен. Но тогда московский «Спартак» не отдал свое и воспользовался ошибками питерцев. Точно так же леверкузенский «Байер» в этом году воспользовался ужасным состоянием «Баварии» и взял чемпионский титул впервые в своей истории.

    В этом году «Спартак», по сути, сезон провалил. Его можно описать одним действием кипера красно-белых, который от злости и безысходности в концовке игры с «Оренбургом» засадил кулаком оппоненту в место, куда мужчинам лучше не засаживать.

    За «Динамо» обидно – команда вроде бы ничего из себя не представляла, но выдала ударную концовку сезона и совсем немного не добралась до золота, которого не было 48 лет. Обидно и за «Краснодар», который, в отличие от немецкого «Байера», не показал стабильности на протяжении всего сезона и в итоге в очередной раз отсрочил реализацию мечты владельца клуба – Сергея Галицкого.

    А что дальше? С «Зенитом» все понятно – самая богатая команда страны продолжит скупать лучших русских игроков, точечно подпитывая состав латиноамериканцами. Уже известно, что питерцы планируют забрать правого защитника «Краснодара» Сергея Волкова. И он будет не последним новичком. Не секрет, что гегемону российского футбола нужна перестройка, причем радикальная. Тем не менее возможности «Зенита», как финансовые, так и административные, слишком велики, чтобы в следующем сезоне, который начнется уже 20 июля, кто-то помешал питерцам взять очередное золото.

    «Краснодар» же рискует потерять лучших игроков: Эдуард Сперцян почти со стопроцентной вероятностью отправится в зарубежный топ-клуб, как и голкипер сборной России Матвей Сафонов, которого вот-вот купит французский «ПСЖ». И распродажа лидеров вряд ли принесет клубу шансы на золото в следующем сезоне.

    «Динамо» и «Спартак», скорее всего, не будут способны совершить какой-то рывок в развитии. Первые – по причине не самых больших бюджетов и на фоне возможных продаж двух лучших игроков. Вторые же не изменяют себе – стабильный «Спартак» бывает либо в сказках, либо в воспоминаниях из 1990-х.

    Про остальные клубы сказать особенно нечего: «Локомотив», «Ростов», «Рубин» или ЦСКА вряд ли совершат какие-то прорывы. Все будет точно так же. Российские команды продолжат изредка усиливаться интересными легионерами и делать ставку на развитие собственной молодежи. И это хорошо. Особенно учитывая, что завершившийся сезон РПЛ не только дал множество новых звездочек российского производства, но и был едва ли не самым интересным в Европе. Если не по уровню футбола, то как минимум по интриге до самых последних секунд.

    Плохо, что демократическая Европа не собирается возвращать наши команды в еврокубки. А это минус деньги, статус, престиж и возможность лучших российских игроков блеснуть на международной арене. То же касается и сборной, которую не пустят на ближайшие чемпионат мира и Евро, и она будет вынуждена искать соперников из дружественных стран, обкатывая лишь новые связки и молодежь. Толку от этого будет немного, ведь любой национальной команде нужны международные турниры, в которые нас не собираются возвращать.

    Но санкции могут стать огромным драйвером для движения вперед. И хотя у нас принято ругать и обсмеивать российский футбол, серьезные результаты бана мы уже видим. В составах отечественных клубов играет все больше молодых ребят, которые раньше почти не имели шансов из-за засилья второсортных иностранцев. И чем дольше УЕФА и ФИФА не будут пускать Россию на международную арену, тем больше молодежи вырастет в больших профессионалов.

    Как российская экономика не умерла от санкций, а получила стимул к развитию, так и российский футбол стал развиваться ускоренными темпами. Да, без звездных легионеров стало скучнее, зато сборная России регулярно получает большое количество новой талантливой молодежи. Именно она поведет национальную команду вперед, когда эти «демократические» отстранения канут в лету.  

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