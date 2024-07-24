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    Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

    @ Han Yan/XinHua/Global Look Press

    24 июля 2024, 12:02 Мнение

    Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

    Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов

    Главный редактор InVoice Media

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    Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал финальный список спортсменов из России, которые выступят на Играх в Париже (они пройдут с 26 июля по 11 августа). Всего участие в соревнованиях примут жалкие 15 атлетов: те, которые прошли отбор, а затем были проверены некой комиссией и получили знак соответствия от МОК, то есть комитет сделал вывод, что они никак не связаны с российскими силовыми ведомствами. Разумеется, всем спортсменам демократично запрещено использовать любую российскую символику.

    Самая крупная российская делегация поборется за награды в теннисе. Среди главных звезд – экс-первая ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США 2021 года Даниил Медведев и полуфиналистка Открытого чемпионата Франции 2024 года – 17-летняя Мирра Андреева. Но уверенно говорить о близких к стопроцентным шансам на медали в одиночном разряде не стоит. Также на Играх выступят Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина.

    Велоспорт от России представят Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица, греблю на байдарках и каноэ – Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко, прыжки на батуте – Анжела Бладцева, а плавание – Евгений Сомов.

    Вот, собственно, и всё.

    Назвать это фарсом можно, но правильнее было бы назвать плевком в лицо, учитывая, что это всего 3% от численности российской делегации на Олимпиаде-2012, когда мир ещё не захлебнулся в антидопинговой истерии против России. Даже три года назад, в условиях ковида, от нашей страны в Токио поехало 336 атлетов. Получается, что целью главы МОК Томаса Баха было не столько наказать российских спортсменов за паспорт, сколько уменьшить её представительство до уровня условного Лихтенштейна. Зато мистер Бах проявил заботу о зрителях из России, заявив, что они смогут-таки посмотреть Игры, но только на официальном сайте МОК.

    Бах и его шайка – это отдельная песня. Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего. Ещё в сентябре 2023 года Владимир Путин заявил, что поездка на Игры – дело каждого конкретного атлета. Затем политическая и спортивная публика критиковала антироссийские действия МОК, но подчеркивала, что рвать отношения с западными структурами категорически нельзя, как и повторять ошибку 1984 года, безоговорочно отказываясь от выступления на Олимпиаде.

    Тем не менее, ни один атлет не получил команду и даже намёка бойкотировать соревнования в Париже. Ультиматум, если его можно так назвать, заключался во фразе «решайте сами». Вышло довольно парадоксально. Изначально за необходимость ехать во Францию (конечно, при условии, что атлетов не будут заставлять подписывать какие-то антироссийские декларации) говорил и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, и министр спорт Олег Матыцин, который в начале мая покинул свой пост. А заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова вовсе заявила, что нужно было соглашаться на олимпийское перемирие, которое предложил МОК. Мол, мы не такие крутые, как нам кажется, а настоящие крутые будут выступать на Олимпиаде. При всем уважении к Тарасовой, её заявление даже совестно комментировать.

    А итогом словесных баталий стало то, что никакой однозначной позиции госорганы так и не сформировали. Решающее слово осталось за главами национальных федераций. И это не очень правильно, ведь таким образом отдельные руководители, по сути, могли диктовать свою позицию спортсменам. Я бы не исключал, что кто-то под патриотическими лозунгами намеренно запретил подопечным ехать в Париж, чтобы не получить нагоняй в случае неудачного выступления.

    Наша страна, в свою очередь, сделала достаточно, чтобы как-то компенсировать финансовые потери спортсменам, которых отфутболили европейские чиновники: впервые Олимпийский комитет России заплатил атлетам не за участие в Играх, а за то, что они остались дома. Помочь спортсменам деньгами – правильное решение. Но бросаться разнонаправленными заявлениями со всех сторон и в итоге не принять единого решения – большая ошибка, пострадают от которой прежде всего поехавшие на Олимпиаду. Какие-то болельщики назовут их предателями, кто-то скажет, что Олимпиада может быть один раз в жизни и ехать надо, а кто-то будет плеваться, видя, что спортсмен из России бежит, прыгает или едет под позорным нейтральным флагом. И такой разброд – явно не то, что нужно стране в столь тяжелый исторический период. Но молоко в корову обратно не засунуть.

    Впрочем, Олимпиада – дело скоротечное. И все недомолвки забудутся уже через месяц. Главное, что после этого Россия продолжит развивать свои соревнования (Игры Дружбы и Игры БРИКС), показывая миру, что тотальная изоляция – лишь влажные мечтания некоторых западных государств. Но одно понятно – окончательно рвать с этим самым Западом спортивные чиновники не намерены, как и не намерены лишать спортсменов олимпийской мечты. Именно с этим я бы связал всю ту путаницу в заявлениях, которую мы наблюдали в последнее время.

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