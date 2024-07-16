Евро-2024 хочется поскорее забыть

«Это было круто!» Так можно сказать про многое, даже про чемпионат Румынии по керлингу. Но так точно нельзя сказать про прошедший в Германии чемпионат Европы по футболу. Он получился унылым и скучным – таким, который хочется поскорее забыть. Единственное, что спасло общую картину, – это финал, в котором футбол все-таки победил автобус. Удивившие всех испанцы дожали невыносимую и максимально неприятную Англию и забрали золото.

Позитив на турнире, несомненно, присутствовал. Во-первых, стоит похвалить некоторых болельщиков: шотландская «Тартановая армия», «Оранжевая стена» из Нидерландов, колоритные румыны – все они создавали отличную атмосферу. Во-вторых, порадовали средние по своему уровню сборные – Албания, Словакия, Австрия и даже вечно нестабильные турки, которые изрядно подпортили нервы фаворитам. Но по-настоящему светлым пятном стала попсовая, наглая и резкая сборная Грузии, которая приехала на свой дебютный большой турнир играть, а не заниматься тактикой. Собственно, на этом всё из хорошего.

А вот перечень плохого и ужасного можно обсуждать пару недель. Что касается околофутбола, то чемпионат в Германии показал множество европейских проблем. Во-первых, организаторы не справились с обеспечением цивилизованного поведения многих фанатов, которые регулярно закидывали поле стаканчиками и прочим мусором, нередко попадая в футболистов. Также на одном из матчей на камеры попало избиение стюардом португальского болельщика, которого держали двое других работников стадиона.

Резонансным было и поведение некоторых игроков. Турок Мерих Демирал отметил один из голов в ворота сборной Австрии фашистским жестом «Волчий салют», которым пользуются турецкие ультранационалисты. Игрок таким образом ответил австрийцам, которые перед матчем выкрикивали антитурецкий лозунг «Иностранцы – вон отсюда!» УЕФА пришлось демонстративно наказать Демирала, который получил два матча дисквалификации. А в следующем матче болельщики сборной Турции повторили этот жест во время исполнения национального гимна, грандиозно подставив Реджепа Эрдогана, находящегося в тот момент на трибуне. Вскоре турецкий лидер попробовал замять ситуацию и сказал, что, мол, для его республики волк – это то же самое, что петух для Франции. Но проблема от этого никуда не делась.

Чем еще порадовала «цивилизованная Европа»? Например, массой отмененных поездов и бесконечным коллапсом общественного транспорта, откровенным хаосом до и во время игр на площадках для фанатов.

Возможно, Германии стоило изучить российский опыт проведения крупного футбольного турнира – чемпионата мира – 2018, лучшего за всю историю. На нем точно не протаскивали на трибуны различные политические атрибуты и баннеры с лозунгами. Немецкий турнир же этим изобиловал – особенно отличились фанаты Хорватии и Албании, дружно кричавшие «убей серба». Все это не очень похоже на цветущий сад, коим Европу называют высокопоставленные европейские чиновники.

Про саму игру сказать, по сути, нечего. Это было скучно, плохо, уныло и банально неинтересно. Настоящий хай-класс показала только молодая Испания – единственная команда, которая продемонстрировала высокий уровень в каждом поединке, забив рекордные 15 голов. Все остальные фавориты лучше бы просто не приезжали. Особенно это касается Франции, сумевшей отличиться только в полуфинале, и Англии, футбол которой походил только на новое средство для моментального отхода ко сну.

Самой Германии этот Евро, кажется, был не нужен. По крайней мере, страна к нему совсем не готовилась. Немецкие стадионы хороши, но построены давно – например, великая «Альянц Арена» в Мюнхене возведена аж в 2006 году. А вся работа организационного комитета, видимо, свелась к расклейке баннеров и строительству фан-зон. Местным жителям турнир был интересен ровно до момента вылета их национальной сборной. Никакого наследия после себя турнир не оставил, а в итоге обрадовал немцев только тем, что все эти непонятные люди уехали и общественный транспорт наконец начал нормально функционировать.

Такой турнир не нужен и командам. Футбольные власти в поисках больших заработков раздули количество участников Евро с 16 до 24. В итоге игр стало больше, но они в массе своей стали скучными. То же будет на ЧМ–2026 в США, Канаде и Мексике, число участников которого вырастет с 32 до 48. Да, это позволяет мелким сборным попадать на крупные турниры и радовать своих болельщиков, но зачем они там нужны со спортивной точки зрения – большой вопрос. Для объяснения политики УЕФА и ФИФА лучше всего подходит фраза из классики: «Деньги очень нужны».

Но главное, чиновники не смогли реализовать лозунг «Футбол объединяет», если вообще хотели. Это подтвердят и турки, и сербы. С отстранением России УЕФА справилась блестяще, а вот навести порядок в собственном европейском доме они оказались неспособны.