Сербия пригрозила сняться с ЧЕ по футболу при отказе УЕФА наказать Албанию

Tекст: Дарья Григоренко

Требование СФС вызвано инцидентом, произошедшим на матче второго тура группового этапа Евро-2024 между сборными Албании и Хорватии (2:2). Во время игры болельщики обеих команд скандировали кричалку «Ubij Srbina» («убей серба»).

Шурбатович назвал произошедшее на матче возмутительным. По его словам, Сербский футбольный союз потребует от УЕФА самых жестких санкций ценой отказа от участия в чемпионате Европы. «Это действительно скандально, и мы не хотим, чтобы это когда-либо повторилось», – отметил он, передает ТАСС со ссылкой на Sport Klub.

Ранее УЕФА уже штрафовал федерации футбола Албании и Сербии за поведение фанатов на других матчах турнира. СФС требует от УЕФА самых суровых мер вплоть до дисквалификации сборных Албании и Хорватии. В противном случае Сербия готова бойкотировать чемпионат.

Следующий матч сборная Сербии проведет 20 июня против команды Словении. Чемпионат Европы-2024 завершится 14 июля.

В понедельник в Сети появилось видео, как болельщики сборной Сербии по футболу скандировали имя президента России Владимира Путина перед игрой чемпионата Европы против команды Англии, которая состоялась 16 июня.