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Rheinmetall и Минобороны ФРГ согласовали разработкe 130-мм пушки для танка Leopard 3
Welt am Sonntag: Rheinmetall и Минобороны ФРГ согласовали программу разработки 130-мм пушки для танка Leopard 3
Германский оборонный концерн Rheinmetall и Министерство обороны ФРГ согласовали госпрограмму исследований и разработок системы вооружения, включая боеприпасы, для танка следующего поколения Leopard 3, сообщает газета Welt am Sonntag.
Его преимуществом станет большая огневая мощь на дальних дистанциях, возможность пробивать новые типы защитных систем, передает ТАСС.
Rheinmetall уже 10 лет работает над созданием 130-мм пушки. Она станет первой новой разработкой такого рода в Германии за 40 лет. Leopard 3 будет оснащен автоматической системой подачи боеприпасов. Над проектом будут совместно работать Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann. Leopard 3 может быть готов к использованию уже 2040 году.