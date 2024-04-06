В МИД прокомментировали атаку дрона на Приднестровье

Спикер МИД Захарова назвала атаку дрона на Приднестровье провокацией

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, Россия ожидает тщательного расследования всех обстоятельств инцидента, в результате которого была повреждена радиолокационная станция.

Дипломат выразила надежду, что устроившие эту безрассудную акцию полностью осознают ее последствия.

Напомним, дрон-камикадзе атаковал воинскую часть Минобороны ПМР в 6 км от приднестровско-украинской границы. Радиолокационная станция получила незначительные повреждения. Украина заявила о непричастности к атаке дрона в Приднестровье.

