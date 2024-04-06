Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.5 комментариев
В МИД прокомментировали атаку дрона на Приднестровье
Спикер МИД Захарова назвала атаку дрона на Приднестровье провокацией
Атака дрона-камикадзе на приднестровскую воинскую часть является провокацией, направленной на обострение ситуации в регионе, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, Россия ожидает тщательного расследования всех обстоятельств инцидента, в результате которого была повреждена радиолокационная станция.
Дипломат выразила надежду, что устроившие эту безрассудную акцию полностью осознают ее последствия.
Напомним, дрон-камикадзе атаковал воинскую часть Минобороны ПМР в 6 км от приднестровско-украинской границы. Радиолокационная станция получила незначительные повреждения. Украина заявила о непричастности к атаке дрона в Приднестровье.