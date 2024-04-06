Эксперты предложили методы борьбы с использованием VPN-сервисов

Tекст: Кристина Цыцура

Модератором мероприятия выступил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Рифат Сабитов.

Эксперты обсудили актуальные угрозы, исходящие от использования таких приложений. По словам зампреда комитета ГД РФ по экономической политике Артема Кирьянова, необходимо понимать меру ответственности каждого человека, который пользуется VPN-сервисами.

Сабитов добавил, что сбор информации с применением VPN-сервисов позволяет отследить конкретного пользователя, чтобы далее манипулировать им.

Председатель комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин подчеркнул, что VPN-сервисы могут быть инструментом для ведения подрывной деятельности против государства.

Член комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что в последнее время VPN-сервисы также являются инструментом информационной войны.

Тему блокировки VPN-сервисов продолжил президент «Крибрум», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, эксперт РОЦИТ Игорь Ашманов. Он отметил, что разработчики этих сервисов постоянно усложняют процесс блокировки.

В качестве борьбы с использованием VPN-сервисов эксперт ГРЧЦ Сергей Тулаев предложил ввести штрафы. Другая возможная мера – блокировки абонентских устройств и определенных сервисов, отметил он.

Использовать отечественные решения вместо заблокированных соцсетей предложил директор «Международного Центра Безопасности Миротворец» Владлен Гоциридзе.

Гендиректор онлайн-платформы LOOKY Анна Баринова заявила, что переходу россиян на отечественные платформы мешают блогеры, которые предпочитают публиковать свой контент в заблокированных соцсетях. Кроме этого, инфлюенсерам необходимо доносить информацию об актуальных возможностях современных отечественных аналогов, добавила она.

В свою очередь зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич также отметил, что блокировка нарушающих закон социальных сетей – только половина решения. Вторая половина –окончательный переход на отечественные площадки, чтобы россияне перестали использовать VPN-сервисы.

О вредоносной деятельности западных платформ рассказал и лидер движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков. По его мнению, зарубежные соцсети даже не пытаются бороться с деструктивным и опасным контентом.